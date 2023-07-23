الأحد 23 يوليو 2023
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مراسل "القاهرة الإخبارية": أوكرانيا ستنتقم من روسيا بعد استهداف مبانٍ سكنية (فيديو)

أوكرانيا ستنتقم
أوكرانيا ستنتقم من روسيا بعد استهداف مبانٍ سكنية

قال غيث مناف، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن القوات الأوكرانية تشن هجمات على الرادارات الروسية ومنظومات الصواريخ الروسية الموجودة في المناطق الأوكرانية، مؤكدًا أن الرد الأوكراني سيكون انتقاميًا بعد استهداف روسيا مبانى سكنية.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" أن الرئاسة الأوكرانية أعلنت عن أنه سيكون هناك اجتماع لبحث طرق حماية البحر الأسود وأسطول نقل الحبوب والموانئ الأوكرانية والموانئ الأوروبية الموجودة على البحر الأسود.

وتابع: "القوات الأوكرانية أعلنت عن تحييد أكثر من 630 مقاتلة روسية ومرتزقة في الأراضي الأوكرانية، بالإضافة إلى تدمير 11 دبابة و9 مدرعات".

واستكمل: "ما زالت العمليات العسكرية محتدمة على الجانب الجنوبي من الأراضي الأوكرانية، والقتال والهجمات مستمران هناك"، موضحًا أن القوات الأوكرانية تستخدم الصواريخ العنقودية على مناطق في زابوريجيا".

أوكرانيا روسيا الحرب الروسية الأوكرانية القاهرة الإخبارية زاباروجيا

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