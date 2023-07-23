لوكاشينكو يطلب من بوتين دعم سكان غرب أوكرانيا حال تدخل الغرب عسكريا

طلب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، بحث إمكانية دعم سكان غرب أوكرانيا، في إشارة ضمنية لاحتمال تدخل بولندا والغرب عسكريا في أراضيهم.

وكان "لوكاشينكو" قد وصل إلى روسيا مساء السبت، لبحث"القضايا الملحة المتعلقة بمواصلة تطوير العلاقات الروسية البيلاروسية للشراكة الاستراتيجية والتحالف ، فضلا عن التكامل داخل دولة الاتحاد، حسب بيان صادر عن الكرملين.

وبحسب ما أوردته وكالة "تاس" الروسية، فإن "لوكاشينكو" قال خلال اجتماع مع بوتين في بطرسبورج اليوم: "إذا احتاج سكان غرب أوكرانيا ذلك، فإننا بالطبع سندعمهم. أطلب منكم التفكير شخصيا في هذه القضية، وبحثها".

وأضاف: "بطبيعة الحال، أعوّل عليكم في دعمنا في هذا الاتجاه. إذا طلبت أوكرانيا الغربية هذه المساعدة، سنقدم بالطبع كافة أشكال الدعم للسكان هناك".

وفي وقت سابق خلال المحادثات مع بوتين، قال لوكاشينكو إن "خطط تقطيع أوصال أوكرانيا وفصل الجزء الغربي عنها، بما في ذلك من قبل وارسو، سيناريو غير مقبول".

وأوضح لوكاشينكو "نحن نرفض سلخ أراضي غرب أوكرانيا وتقطيعها وتسليمها لبولندا وهذا أمر مرفوض بالمطلق بالنسبة لنا لأننا حينها سنتعرض لتهديد دول البلطيق وبولندا العسكري من الغرب، سيتعين على دولة الاتحاد الدفاع عن نفسها. لذلك، مثل هذه الأساليب غير مقبولة".

ضم ناعم للأراضي الأوكرانية

من جهته، لفت بوتين في وقت سابق إلى أن القادة البولنديين على ما يبدو "يتوقعون حشد تحالف تحت مظلة "الناتو" والتدخل المباشر في أوكرانيا، لقضم قطعة دسمة منها".

وتتهم روسيا بولندا بمحاولة "ضم ناعم" للأراضي الأوكرانية، بعد توقيعهما في أغسطس الماضي، اتفاقا يقضي بتسهيل عمليات عبور شحنات الحبوب عبر نقاط التفتيش الحدودية المشتركة بين البلدين.

وانحازت بولندا لأوكرانيا وزودتها بأسلحة بمليارات الدولارات ضد الهجوم الروسي، كما عززت قدراتها اللوجستية والأمنية لمقاطعة روسيا.