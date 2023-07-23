الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد عودة العلاقات.. أمير قطر يُعين سلطان المنصورى سفيرًا لدى الإمارات

تميم بن حمد
تميم بن حمد

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم، القرار الأميري رقم 57 لسنة 2023 بتعيين الدكتور سلطان سالمين سعيد المنصوري، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى دولة الإمارات.

وقضى القرار بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وذلك وفق بيان للديوان الأميري.

وأعلنت دولتا الإمارات وقطر، يوم 19 يونيو الماضي، عن إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما، وذلك انطلاقًا من اتفاق العلا وحرصًا من الدولتين على تعزيز العلاقات الثنائية.

واتفق البلدان على استئناف سفارة دولة الإمارات في الدوحة وسفارة دولة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي مزاولة أعمالهما.

وأكد الجانبان وقتها أن هذه الخطوة تأتي تجسيدًا لإرادة قيادتي البلدين، وتعزيزًا لمسيرة العمل العربي المشترك، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

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الإمارات ترحب باتفاق إعادة العلاقات بين قطر والبحرين

قطر الإمارات تميم بن حمد سلطان سالمين سعيد المنصوري سفير

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