الامارات ترحب باتفاق إعادة العلاقات بين قطر والبحرين

أعربت دولة الامارات العربية المتحدة عن ترحيبها باتفاق إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر، لافتة الى أن العلاقات الدبلوماسية التي تدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك لدول المجلس.

وذكر بيان وزارة الخارجية الاماراتية، أن الخطوة المهمة تدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك لدول المجلس، حسبما افادت وكالة الانباء الاماراتية.

وقال وزير خارجية الإمارات، إن إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تعد خطوة مهمة نحو دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك من أجل مستقبل أكثر إشراقا لدول المجلس، بما يعود بالخير على البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة، معربا عن آمله بالمزيد من الازدهار والنماء للبلدين الشقيقين.

قطر والبحرين

وأعلنت قطر والبحرين، من الرياض عن استئناف العلاقات الدبلوماسية التي قطعت بين البلدين في عام 2017، وأثار قرار استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر، بعد انقطاع دام 5 سنوات تقريبا، العديد من ردود الفعل الدولية.

ورحبت جمهورية مصر العربية، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس، بالاتفاق الذى تم التوصل إليه خلال الاجتماع الثانى للجنة متابعة العلاقات (القطرية- البحرينية) بشأن عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين.

وأكدت مصر دعمها لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات بين الدول العربية الشقيقة، وتجاوز أية تحديات قد تعتريها، مثنيةً على ما يمثله الاتفاق من تطور إيجابي هام على صعيد دفع العمل العربي المشترك وتأكيد وحدة الصف العربي، بما يصب في صالح تعزيز الروابط والأواصر بين الشعوب العربية كافة ويحقق مصالحها المشتركة.