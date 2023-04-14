الجمعة 14 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الامارات ترحب باتفاق إعادة العلاقات بين قطر والبحرين

قطر والبحرين
قطر والبحرين

أعربت دولة الامارات العربية المتحدة عن ترحيبها باتفاق إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر، لافتة الى أن العلاقات الدبلوماسية التي تدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك لدول المجلس. 

وذكر بيان وزارة الخارجية الاماراتية، أن الخطوة المهمة تدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك لدول المجلس، حسبما افادت وكالة الانباء الاماراتية. 

وقال وزير خارجية الإمارات، إن إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تعد خطوة مهمة نحو دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك من أجل مستقبل أكثر إشراقا لدول المجلس، بما يعود بالخير على البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة، معربا عن آمله بالمزيد من الازدهار والنماء للبلدين الشقيقين.

 

قطر والبحرين 

وأعلنت  قطر والبحرين، من الرياض عن استئناف العلاقات الدبلوماسية التي قطعت بين البلدين في عام 2017، وأثار قرار استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر، بعد انقطاع دام 5 سنوات تقريبا، العديد من ردود الفعل الدولية.

ورحبت جمهورية مصر العربية، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس، بالاتفاق الذى تم التوصل إليه خلال الاجتماع الثانى للجنة متابعة العلاقات (القطرية- البحرينية) بشأن عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين.

وأكدت مصر دعمها لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات بين الدول العربية الشقيقة، وتجاوز أية تحديات قد تعتريها، مثنيةً على ما يمثله الاتفاق من تطور إيجابي هام على صعيد دفع العمل العربي المشترك وتأكيد وحدة الصف العربي، بما يصب في صالح تعزيز الروابط والأواصر بين الشعوب العربية كافة ويحقق مصالحها المشتركة.

قطر البحرين العلاقات الدبلوماسية الاتفاق

الأكثر قراءة

«اختطاف وتعذيب».. تفاصيل التعدى على شاب فى صحراء مطروح

مصرع طفل رضيع فى حريق شقة بالمنوفية

الكبير أوي 7 الحلقة الـ22.. السلكاوي يخسر الرهان أمام فريق المزاريطة

"ستهم".. نقاد وحقوقيون يشيدون بتقديم تجارب ملهمة للمرأة المصرية المكافحة

مصرع سيدة أثناء عبورها مزلقان قطار بالمنيا

أحمد أمين لـ«الدستور»: الضحك لوحده رسالة.. والسعادة قرار شخصى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3- 3»

ماجد حبته

جد أيرلندى والآخر بريطانى!

مدحت بشاى

القيامة .. وتوحيد قلوب المؤمنين

عبد الرحيم طايع

الأقصر تخاصم مثقفيها!

محمد عبدالناصر

حتى لا يضيع الدم هباء

محاسن السنوسي

بدو سيناء.. و"الكتيبة 101"

إسلام الشرنوبي

التوت اللى ببلاش

ماجد حبته

يوم تعاملت الشمس على خد «أمير رمسيس» الثانى!

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يحذر من فرض إسرائيل قيود على وصول المسيحيين لكنيسة القيامة

أغضبت الكنائس.. قيود إسرائيلية ضد المسيحيين فى احتفالات "سبت النور"

الكنيسة اليونانية في القدس تنتقد تقييد إسرائيل عدد المشاركين في احتفالات الفصح