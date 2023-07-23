الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

خضع لجراحة قلب عاجلة.. من ينوب عن نتنياهو فى رئاسة حكومة إسرائيل؟

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

أجرى بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، فجر اليوم، الأحد، جراحة عاجلة في القلب لزرع جهاز تنظيم الضربات داخل مستشفى "شيبا" أكبر مركز طبي إسرائيلي.

وأعلن نتنياهو عن حاجته لزرع جهاز تنظيم ضربات القلب، خلال فيديو، حيث أكد أنه بحالة جيدة ولكنه يستمع لنصائح الأطباء، كما أنه سيتمكن من حضور تصويت الكنيست، غدًا الإثنين، على جزء «حجة المعقولية» ضمن التعديلات القضائية.

تصويت عاجل لاختيار من ينوب عن نتنياهو

وخلال خضوعه إلى جراحة زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب، اضطر نتنياهو إلى التخلي عن مهامه، وإنابتها إلى وزير آخر يحل محله، لحين تمكنه من العودة لممارسة مهامه بشكل كامل.

نتنياهو قبل إجراء عملية زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب

وأجرت الحكومة الإسرائيلية تصويتًا عاجلًا، عبر الهاتف، قبل دخول نتنياهو إلى المستشفى، على الشخص الذي سوف ينوب عن نتنياهو في مهامه كرئيس للوزراء لحين عودة نتنياهو بعد إجرائه العملية، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

ووافقت الحكومة الإسرائيلية على تعيين ياريف ليفين وزير القضاء، كرئيس وزراء بالإنابة لنتنياهو خلال الجراحة التي خضع لها.

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نقل نتنياهو إلى المستشفى فجرًا: تفاصيل خضوعه لجراحة قلب عاجلة (فيديو)

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ليلة نتنياهو فى المستشفى: تفاصيل الحالة الصحية وسر تركيبه جهاز «مراقبة القلب»

تأجيل اجتماعات نتنياهو بسبب العملية

ونظرًا لخضوع نتنياهو إلى جراحة زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب، تم تأجيل اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي الأسبوعي، اليوم الأحد، بالإضافة إلى تأجيل المباحثات الأمنية التي كان مقررًا عقدها.

وكذلك، تم تأجيل اجتماع نتنياهو مع هيرتسي هاليفي، رئيس الأركان الإسرائيلي، لمناقشة قرار عدد كبير من جنود الاحتياط بعدم أداء الخدمة احتجاجًا على التعديلات القضائية التي تدفعها حكومة بنيامين.

وقبل دخوله إلى المسشتفى، قال نتنياهو عبر مقطع فيديو: "الساعة الآن 12:43 صباحًا وأود أن أطلعكم على شيء على وشك الحدوث.. منذ أسبوع وضعوا لي جهاز مراقبة لضربات القلب، وأطلق الجهاز إنذارًا اليوم وقال إنني بحاجة للحصول على جهاز لتنظيم الضربات، وأحتاج للقيام بذلك الليلة".

وأكد نتنياهو أنه يشعر بأنه في حالة جيدة، لكنه يفضل الاستجابة لنصائح الأطباء، موضحًا أن الأطباء أخبروه بأنه سوف يتمكن من حضور تصوت الكنيست، المقرر له غدًا الإثنين، على جانب من التعديلات القضائية.

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خضع لجراحة قلب عاجلة.. من ينوب عن نتنياهو فى رئاسة حكومة إسرائيل؟

نقل نتنياهو إلى المستشفى فجرًا: تفاصيل خضوعه لجراحة قلب عاجلة (فيديو)

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