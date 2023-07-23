نقل نتنياهو إلى المستشفى فجرًا: تفاصيل خضوعه لجراحة قلب عاجلة (فيديو)

دخل بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال الساعات الأولى من ليل اليوم الأحد، إلى المستشفى لإجراء جراحة عاجلة في القلب.

وظهر نتنياهو في مقطع فيديو بثه عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، بعد منتصف ليل السبت- الأحد، أعلن خلاله عن أنه سيخضع لجراحة من أجل زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب داخل مستشفى "شيبا" أكبر مركز طبي في إسرائيل.

نتنياهو يعلن خضوعه لعملية زرع جهاز بالقلب

وقال نتنياهو: "إنها الساعة 12:43 صباحًا وأريد أن أطلعكم على ما هو على وشك الحدوث.. منذ أسبوع وضعوا لي جهاز مراقبة لضربات القلب، وأطلق الجهاز صفيرًا اليوم وقال إنني بحاجة للحصول على جهاز لتنظيم ضربات القلب، وأحتاج إلى القيام بذلك الليلة.. أشعر أنني بخير للغاية لكنني أستمع إلى أطبائي".

وأضاف نتنياهو، في إشارة إلى التصويت الذي سيجرى في الكنيست غدًا الإثنين على جزء مهم من التعديلات القضائية: "أتحدث مع زملائي ونقوم بترتيبات وآمل أن يتم التوصل إلى اتفاق.. لكن على أي حال الأطباء يخبرونني أنه غدًا ظهرًا سأخرج من المستشفى وسأكون قادرًا على الذهاب إلى الكنيست للتصويت".

وبدا نتنياهو بمظهر جيد خلال الفيديو، ربما أفضل مما جاء عليه خلال الفيديو الذي بثه بعد نقله إلى المستشفى، الأسبوع الماضي، حين تم تركيب جهاز لمراقبة نبض القلب.

هل يغيب نتنياهو كليًا عن الوعي؟

وبحسب موقع مركز "شيبا" الطبي الإسرائيلي، فإن عملية زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب يتم تحت تأثير التخدير الموضعي، ما يعني أن نتنياهو لم يغب عن الوعي كليًا.

وتتضمن عملية زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب، والتي خضع لها نتنياهو، إحداث شق طوله عدة سنتيمترات في الجانب الأيسر أعلى منطقة الصدر، ويتم بعدها إدخال أسلاك الجهاز عبر أحد الأوردة لكي يصل إلى عضلة القلب، حيث يتم التأكد من تثبيته في المكان الصحيح بعضلة القلب عبر الأشعة السينية.

وخلال ذلك، يتم عمل "جيب" في عضلات الصدر لزرع الجهاز ذاته داخل الجسم وتوصيل الأسلاك طرفًا بالقلب والآخر بالجهاز، كما يتم ضبط الجهاز على معدل نبض محدد، أو أن يجري تنظيم لنبض القلب عند الحاجة.