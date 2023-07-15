نتنياهو يظهر فى فيديو داخل المستشفى بعد حالة إعياء شديدة: «اشربوا مياه»

ظهر بنيامين نتيناهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، في مقطع فيديو، منذ قليل، من داخل مستشفى «شيبا»، أكبر مركز طبي في إسرائيل، بعد نقله إليه لشعوره بحالة إعياء شديدة.

وأكد نتنياهو، خلال الفيديو، أنه بخير، متوجهًا بالشكر إلى كل من اهتموا بالاطمئنان على صحته، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية «كان».

وقال نتنياهو: "قضيت بالأمس وقتًا مع زوجتي في بحيرة طبريا تحت الشمس، بدون قبعة وبدون ماء، ليست فكرة جيدة.. لذا أود أولًا أن أوجه شكرًا للجميع على الاهتمام، والفرق الممتازة في مستشفى شيبا التي استقبلتني، الحمد لله أنا بخير للغاية".

وتابع: "لدي طلب واحد فقط منكم، نحن نمر بموجة حارة، لذلك أطلب منكم قضاء وقت أقل في الشمس، وشرب المزيد من الماء، ودعونا نتمتع جميعًا بأسبوع جيد".

وأعلن مكتب نتنياهو، في وقت سابق، أنه تم نقله إلى مستشفى «شيبا» بعد شعوره بحالة إعياء شديدة، موضحةً أن الفحوصات الأولية أظهرت أنه يعاني حالة جفاف بعد قضائه ساعات في درجة حرارة مرتفعة داخل بحيرة طبريا.