تفاصيل نقل نتنياهو إلى المستشفى: يعانى «جفافًا» وفحوصات طبية إضافية

كشف مكتب بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، منذ قليل، عن أسباب دخول الأخير إلى المستشفى، مساء اليوم، بعد تعرضه لحالة إحياء شديدة مفاجئة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نتنياهو قضى عدة ساعات، أمس الجمعة، في بحيرة طبريا خلال أجواء حارة، ومساء اليوم، السبت، شعر بدوار وذهب إلى المستشفى بناء على توصية من طبيبه الشخصي.

أسباب نقل نتنياهو إلى المستشفى

وخلصت الفحوصات التي أجراها نتنياهو داخل المستشفى إلى أنه كان يعاني حالة جفاف، بعد قضاء ساعات في أجواء حارة، حسبما جاء في بيان مكتبه.

وبناء على توصية الأطباء في مستشفى «شيبا» الإسرائيلي، يخضع نتنياهو إلى فحوصات روتينية إضافية من أجل الاطمئنان على صحته، حيث أكد مكتبه أن الاختبارات الأولية جاءت نتيجتها طبيعية.

ورافق نتنياهو خلال دخوله المستشفى زوجته «سارة» وابنهما «أفينير»، وطبيبه الشخصي «تسفي هيرمان بيركوفيتش».

وكان قد تم نقل نتنياهو إلى مستشفى «شيبا»، أكبر المراكز الطبية الإسرائيلية بموكبه، عصر اليوم، بعد شعوره بحالة إحياء شديدة، حيث دخل إلى غرفة الطوارئ فور وصوله.