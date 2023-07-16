ليلة نتنياهو فى المستشفى: تفاصيل الحالة الصحية وسر تركيبه جهاز «مراقبة القلب»

غادر بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، صباح اليوم، الأحد، مستشفى "شيبا"، أكبر مركز طبي في إسرائيل، بعد قضائه ليلة، أقل من 24 ساعة، لإجراء عدة فحوصات للاطمئنان على صحته.

وقضى نتنياهو ليلة داخل المستشفى، حيث تم نقله إليها عصر السبت الماضي، عقب شعوره بحالة إعياء شديدة ناتجة عن إصابته بالجفاف، وجاءت نتائج الفحوصات الطبية في معدلها الطبيعي.

موكب نتنياهو يغادر المستشفى

نقل نتنياهو إلى المستشفى

وفور وصول نتيناهو إلى المستشفى بموكبه، تم نقله إلى غرفة الطوارئ، واستدعاء طاقم طبي ضخم لإجراء الفحوصات السريعة اللازمة للاطمئنان على صحته، فيما كان يرافقه زوجته "سارة" وابنه "أفينير" وطبيبه الشخصي.

سيارة نتنياهو تنتظر داخل المستشفى

وعلم موقع "والا" الإسرائيلي أن نتنياهو شعر بألم في صدره، وبعد الفحص طلب مسعف في وحدة الأمن الشخصي الخاصة به نقله إلى المستشفى، حيث انهار بنيامين وفقد الوعي داخل المنزل.

وبحسب الموقع الإسرائيلي تم استدعاء مدير قسم القلب بمستشفى "شيبا"، فور وصول نتنياهو، كما أكد مصدر مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نتنياهو دخل المستشفى وهو في حالة وعي كاملة.

جهاز لمراقبة القلب.. نتنياهو يفقد الوعي بسبب «الجفاف»

في السياق ذاته، كشفت مصادر من مستشفى "شيبا" أن نتنياهو فقد وعيه وسقط على الأرض بعد شعوره بحالة الإعياء الشديدة.

وأوضحت المصادر الطبية الإسرائيلية لموقع "والا" الإسرائيلي، أن سقوط نتنياهو تسبب في اصطدام رأسه بالأرض بقوة، ومن ثم تم إخضاعه لأشعة على الدماغ للتأكد من عدم حدوث أي ضرر نتيجة ذلك، بالإضافة إلى التقييم من قبل متخصص في علاج اضطرابات ضربات القلب في المستشفى.

نتنياهو وزوجته في طبريا

وأكدت نتائج الفحوصات، اليوم، أن الحالة الصحية لنتنياهو في معدلاتها الطبيعية، فيما تم إجراء فحص إضافي لحالة القلب، والذي أكد أن الأمر طبيعي، ولكن تم تركيب جهاز لمراقبة عمله للاطمئنان.

أسباب إصابة نتنياهو بالجفاف

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نتنياهو أمضى عدة ساعات، أمس الجمعة، في طقس حار ببحيرة طبريا.

نتنياهو وسارة في طبريا

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "واليوم اشتكى نتنياهو من دوار طفيف، وبناء على توصية طبيبه الشخصي الدكتور تسفي بيركوفيتش، ذهب لقسم الطوارئ بمركز شيبا الطبي.. وجاءت الاختبارات الأولية طبيعية، والتشخيص الأولي هو الجفاف"، مشيرًا إلى أن نتنياهو واصل إجراء فحوصات روتينية إضافية بناء على توصية الأطباء.

وبعد خروج نتنياهو من المستشفى تمكن من مباشرة عمله دون الحاجة إلى الراحة أو إسناد مهامه إلى أحد الوزراء بالإنابة.

رسالة من نتنياهو: فيديو من المستشفى

وظهر نتنياهو في مقطع فيديو من داخل المستشفى، أكد خلاله أنه أصيب بالجفاف نتيجة وجوده في الشمس لمدة طويلة دون ارتداء قبعة أو شرب الكثير من المياه، موجهًا الشكر إلى كل من اهتم بحالته.

وشدد نتنياهو، خلال الفيديو، على أنه يشعر أنه بخير للغاية، مناشدًا بعد التعرض للشمس لأوقات طويلة، والإكثار من شرب المياه.

وكانت أخرة مرة أُعلن فيها عن ذهاب نتنياهو إلى المستشفى، في أوائل أكتوبر الماضي، خلال عيد الغفران اليهودي، لشعوره بوخزة في الصدر ناتجة عن طول ساعات الصيام وقتها، والتي وصلت لنحو 20 ساعة.