أسباب الصداع في الطقس الحار

يتعرض بعض الأشخاص خلال الطقس الحار للإصابة بالصداع النصفي بشكل كبير مع ارتفاع درجات الحرارة، وذلك بسبب بعض المحفزات المرتبطة بالطقس مثل وهج الشمس، الرطوبة العالية، الهواء الجاف، وكذلك الطقس المثير للرياح والعواصف، وتغيرات الضغط الجوي.

سبب الإصابة بالصداع في الطقس الحار

ومع استمرار الأجواء شديدة الحرارة التي تشهدها البلاد خلال هذه الأيام، نقدم لكم من خلال هذه السطور السبب في الإصابة بالصداع النصفي خلال الأجواء الحارة بالتفصيل بحسب موقع" verywellhealth" :

تختلف مسببات الصداع النصفي من شخص لآخر، لكن الصداع يمكن أن يكون أحد أعراض الاضطرابات المرتبطة بالحرارة، مثل الإجهاد الحراري، فعلى الرغم من أن درجة الحرارة نفسها لا تسبب الصداع إلا أن تأثيرها على الجسم يمكن أن يحدث ذلك، ولصداع الحرارة أعراض وهي:

الشعور بالصداع الناجم عن الحرارة أو الصداع النصفي يبدأ بألم خفيف على جانبي الرأس وقد يزداد سوءًا مع استمرار الحركة النشاط، ويحدث لعدة أسباب، أهمها الجفاف أو التعرض المفرط للشمس أو المجهود البدني في الحرارة.

السبب في الإصابة بالصداع أثناء الطقس الحار:

الجفاف الذي يمكن أن يتعرض له الأشخاص بسبب الأنشطة المختلفة خلال فترات الطقس الحار، فعند الإصابة بالجفاف يكون لدى الشخص سائل أقل في أنسجة الجسم والدماغ وتتقلص أنسجة المخ وتبتعد عن الجمجمة مما يسبب ألمًا في الأعصاب.

التعرض لأشعة الشمس يمكن أن يتسبب في حدوث الصداع النصفي.

يؤثر الضغط الجوي على بعض الأشخاص، فضغط مستوى الهواء في الغلاف الجوي يمكن أن تسبب الصداع النصفي.

التغيرات الهرمونية مع الطقس الحار تؤدي للإصابة بالصداع النصفي.

النشاط البدني، يمكن أن يسبب الصداع، وذلك بسبب النشاط البدني عندما يكون الطقس حار جدًا، مما يؤدي إلى الإنهاك الحراري.

العلاج للصداع الناتج عن الحرارة المرتفعة:

تتمثل إحدى طرق المساعدة في منع الصداع الناتج عن الحرارة في شرب الكثير من الماء.

أخذ فترات راحة من النشاط البدني أثناء الطقس الحار وأوقات الظهيرة بشكل خاص.

بمجرد الشعور بصداع حراري قادم يجب أخذ تدابير لمنعه من التفاقم مثل:

-ايجاد مكان للاسترخاء والراحة

- شرب الماء

-تناول بعض مسكنات الألم