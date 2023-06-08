طبيب يكشف أنواع الصداع وطرق الوقاية منه

قال د.مصطفى المحمدي، استشاري الأمراض الباطنة، إن هناك نوع من أنواع الصداع بسبب توتر الشخص والضغط التي يواجهه ويتعرض له على مدار اليوم، وهذا الأكثر شيوعًا بين الناس في الشارع المصري.

وتابع المحمدي، لـ"الدستور":"هناك نوع آخر من الصداع وهو الصداع النصفي، ويصيب الإنسان هذا النوع من الصداع بألم شديد، ويكون مركز الألم جهة واحدة من الرأس، كما أنه يحدث قوته وأوقات حدوثه تكون بشكل متفاوت، ويأتي بسبب تذبذب مستويات الهرمونات في الجسم، وهذا النوع من الصداع يُصاب به النساء أكثر من الرجال".

أضاف استشاري الأمراض الباطنة:"هناك نوع من الصداع يُسمي بالصداع الثانوي وهو يُصيب مرضي الجيوب الأنفية، وصداع يأتي بسبب الورم والنزيف الدماغي، كما يوجد نوع من أنواع الصداع يُسكي بعنقي المنشأ، ويُصاب به الإنسان بسبب تلف الأقراص بين فقرات العمود الفقري، مما يتسبب في الضغط على العمود الفقري، وصداع الرعد المفاجئ، وهذا الصداع يتسبب بألم شديد يظهر بشكل مفاجئ دون سابق إنذار ويستمر لفترة تصل لخمسة دقائق، ويأتي بسبب وجود مشكلة في الأوعية الدموية الدماغية، ويجب على الشخص الذي يشعر بهذا الصداع التوجه إلى الطبيب بشكل مباشر ليتابع الحالة التي يمر بها الشخص المصاب بهذا النوع من الصداع".

طرق علاج الصداع

وتابع "يجب على الشخص دائمًا الحرص على مزاولة التمارين الرياضية لأن كل هذا يحسن من الدورة الدموية وتجنب الشعور بأي أمراض أو إرهاق خاصًة الصداع، بجانب أن التمارين الخفيفة تساعد الشخص على الاسترخاء إذا شعر الشخص بالصداع عليه أن يجري كمادات بماء دافئ لمدة 10 دقائق، لأن هذا يساعد الإنسان على التخلص من الصداع الذي أصابه إلا في الحالات السابق ذكرها يجب المتابعة مع طبيب خاص".