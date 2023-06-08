الخميس 08 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

طبيب يكشف أنواع الصداع وطرق الوقاية منه

أنواع الصداع وطرق
أنواع الصداع وطرق الوقاية منه

قال د.مصطفى المحمدي، استشاري الأمراض الباطنة، إن هناك نوع من أنواع الصداع بسبب توتر الشخص والضغط التي يواجهه ويتعرض له على مدار اليوم، وهذا الأكثر شيوعًا بين الناس في الشارع المصري.

وتابع المحمدي، لـ"الدستور":"هناك نوع آخر من الصداع وهو الصداع النصفي، ويصيب الإنسان هذا النوع من الصداع بألم شديد، ويكون مركز الألم جهة واحدة من الرأس، كما أنه يحدث قوته وأوقات حدوثه تكون بشكل متفاوت، ويأتي بسبب تذبذب مستويات الهرمونات في الجسم، وهذا النوع من الصداع يُصاب به النساء أكثر من الرجال".

أضاف استشاري الأمراض الباطنة:"هناك نوع من الصداع يُسمي بالصداع الثانوي وهو يُصيب مرضي الجيوب الأنفية، وصداع يأتي بسبب الورم والنزيف الدماغي، كما يوجد نوع من أنواع الصداع يُسكي بعنقي المنشأ، ويُصاب به الإنسان بسبب تلف الأقراص بين فقرات العمود الفقري، مما يتسبب في الضغط على العمود الفقري، وصداع الرعد المفاجئ، وهذا الصداع يتسبب بألم شديد يظهر بشكل مفاجئ دون سابق إنذار ويستمر لفترة تصل لخمسة دقائق، ويأتي بسبب وجود مشكلة في الأوعية الدموية الدماغية، ويجب على الشخص الذي يشعر بهذا الصداع التوجه إلى الطبيب بشكل مباشر ليتابع الحالة التي يمر بها الشخص المصاب بهذا النوع من الصداع".

طرق علاج الصداع 

وتابع "يجب على الشخص دائمًا الحرص على مزاولة التمارين الرياضية لأن كل هذا يحسن من الدورة الدموية وتجنب الشعور بأي أمراض أو إرهاق خاصًة الصداع، بجانب أن التمارين الخفيفة تساعد الشخص على الاسترخاء إذا شعر الشخص بالصداع عليه أن يجري كمادات بماء دافئ لمدة 10 دقائق، لأن هذا يساعد الإنسان على التخلص من الصداع الذي أصابه إلا في الحالات السابق ذكرها يجب المتابعة مع طبيب خاص".

الاسترخاء الامراض الباطنة الدكتور مصطفى المحمدي استشاري الأمراض الباطنة الصداع النصفى الصداع الثانوي الصداع الشخص المصاب

الأكثر قراءة

رابط مفتوح.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني 2023

متحدث الخارجية: خالص المواساة لفرنسا فى حادث الطعن بمدينة «أنسى»

"بنزيما" يكشف سبب اختياره اتحاد جدة وموقف عائلته

رئيس جامعة عين شمس: أدخلنا زراعة الكبد فى مصر منذ عشرين عامًا

رئيس الوزراء يجتمع مع أعضاء المجلس الاستشارى الاقتصادى

عمال مصر يطالب العمل الدولي بتقديم دعم إضافي للتغلب على التحديات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

وائل لطفي

بدون فيروس سى

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وزامبيا

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

خالد عكاشة

الحرب على الأراضى الروسية!

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى تفاصيل الأيام الصعبة: 10 محاولات لاغتيالى معنويًا

سامح الأسوانى

الكيان والمترو المكيف

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس