أسباب الصداع بعد القيلولة.. وحلول بسيطة لتجنبه

يتعرض الكثير منا للصداع عقب الحصول على قيلولة قصيرة تشعرك بالغثيان والدوار، لذلك يبحث الكثيرون عن الأسباب لتجنبها.

وهناك الكثير من الأعراض التي تحدث وتتعرض لها عقب تقليل نومك غير الصداع، وأسباب هذه الأعراض هو عدم ممارسة الرياضة الصباحية بشكل مستمر، أو عدم الالتزام بنظام غذائي يفيد جسمك ويعطيك الطاقة الكافية التي تحتاجها، والإكثار بشرب المياه، ويمكنك معرفة باقي التفاصيل خلال السطور التالية وفقاً لموقع “healthline”.

أسباب التعرض للصداع بعد القيلولة

هناك الكثير من الأعراض التي يتعرض لها الكثير عقب الاستيقاظ مباشرة من النوم وإليكم أبرزها:

1 - إذا كان يعاني الشخص من أمراض العضلات والعظام سيتعرض للصداع المؤلم.

2 - وجع الأسنان أحد الأسباب التي تعرضك للصداع.

3 - تعاطى المخدرات والكحوليات.

4 - ارتفاع ضغط دم.

5 - الإفراط في تناول الكافيين.

6 - الجفاف والجوع.

طرق تساعدك على النوم وتحميك من التعرض للصداع

1 - الإضاءة الخافتة والموسيقى الهادئة تساعدك على النوم بشكل مميز.

2 - يمكنك أستخدام أسلوب العد التنازلي قبل النوم فهذا سيساعدك أكثر على النوم بشكل أسرع.

3 - لا تنسى أن تضع كوبا من الماء بجانبك لأن عند الاستيقاظ سيساعدك بشكل كبير وسيحميك من الجفاف وستعود مرة أخرى للنوم أسرع.

4 - الاسترخاء في السرير وأن تقوم بقراءة الكتاب المفضل لديك أو المجلة التي تساعدك على التخيل ولا تنسى تشغيل الموسيقى الهادئة.

5 - قبل النوم يمكنك الاستمتاع بكوب ساخن من الينسون او النعناع الذي سيساعدك على الدخول في النوم بشكل سريع دون اللجوء للمهدئات والمنوم.

6 - لا تأكل قبل النوم بساعتين حتى لا تشعر بالتخمة وستفقد متعة النوم دون إضطرابات.