الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

الصداع النصفى الصباحى.. الأسباب والأعراض وطريقة العلاج

الصداع النصفى
الصداع النصفى

يعتبر الصداع صباحًا علامة إنذار يشعر بها الكثير من الأشخاص في الصباح، ويمكن أن يؤثر بشكل كبير على يومهم، فمن المهم فهم الأسباب والأعراض والعلاجات المتاحة للتخلص منه، لذا قدم الأطباء بموقع "health" الطبي الأسباب والأعراض والعلاجات المتاحة.

الصداع النصفي هو نوع من الصداع الذي يصيب جانب واحد من الرأس، ويترافق مع أعراض أخرى مثل الغثيان والحساسية للضوء والصوت، ويمكن أن يكون الصداع النصفي مزعجًا ومؤلمًا للغاية، خاصة إذا حدث في الصباح عندما تستيقظ من النوم.

أسباب الصداع صباحًا

قلة النوم أو عدم جودة النوم: 
يمكن أن يتسبب النوم الغير كافي أو غير الجيد في الإصابة بالصداع صباحًا، وهذا يحدث عندما يكون الشخص يعاني من اضطرابات النوم مثل الأرق أو الإفراط في النوم.

التوتر والإجهاد: 
يمكن للتوتر والإجهاد أن يتسبب في الإصابة بالصداع في الصباح. ويحدث ذلك عندما يزداد التوتر والإجهاد بشكل مفاجئ عند الاستيقاظ من النوم.

نقص فيتامينات ومعادن: 
أكد الأطباء أن نقص بعض الفيتامينات والمعادن يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالصداع صباحًا، فقد يكون نقص المغنيسيوم أو فيتامين B12 هو السبب وراء الصداع.

الأعراض الأكثر شيوعًا:

- الصداع الذي يصيب الجبهة أو الرأس بشكل عام، يمكن أن يكون شديد الألم ومستمر.
- انخفاض في المزاج والتركيز.
- غثيان وقيء.
- حساسية العينين والأذنين للضوء والضجيج.

العلاجات الفعالة:

- تعد العلاجات المتاحة للصداع صباحًا متنوعة وتشمل تناول أدوية الألم: الفولتارين والأسبرين والتايلينول، بالإضافة إلى تناول الوجبات الصحية، حيث ينصح بتناول وجبة خفيفة صحية في الصباح التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم.

- ممارسة التمارين الرياضية، حيث يعد المشي اليوجا والتأمل من التمارين الرياضية المفيدة للتخلص من الصداع صباحا، فضلًا عن تحديد أوقات النوم، لذا ينصح بتحديد وقت معين للنوم والاستيقاظ يوميًا، والالتزام بهذه الأوقات.

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