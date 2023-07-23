"حياة إيجون الأخرى" ترصد تمزق الفنان بين خصوصيات الروح والأطر الاجتماعية

“حياة إيجون الأخرى”، عنوان أحدث ترجمات المترجمة ميسون شقير، والصادرة في نسختها العربية عن دار الرافدين للنشر، للكاتبة الإسبانية بيلار جوميث رودريجيث.

وتتناول الرواية سيرة الرسام النمساوي الشهير "إيجون شيلي" ( 1890 ــ 1918 ) أحد أهم الفنانين التشكيليين في القرن العشرين.

وتضيف المترجمة ميسون شقير في مقدمتها لترجمة رواية “حياة إيجون الأخري”: "إيجون شيلي، فنان مثير للجدل علي الرغم من حياته القصيرة، والذي كان قد أسيئ فهمه كثيرا بسبب تصوراته عن الحياة والبشر بطريقة مغايرة للمجتمع والرؤية الفنية في وقته.

وفي خط مواز لحياة إيجور، نتقابل مع امرأة شابة مخترعة من فيينا، "إلجا جراوميستر"، التي ستكون حياتها وأفكارها انعكاسا أو إعادة صياغة وتكرار حاد لمشاعر وأفكار الفنان نفسه: “من الآن فصاعدا ستتغير كلماتي، أريد أن أشرح نفسي بدونها علي الورق، وعلي القماش. هذا ما أريده. أن أتكلم بدون كلام. أن يفهمني الآخرون بنظرة، برسم، بمشهد، بدون تفسير. سأعطيهم كلماتي بطريقة أخري.”

وتلفت شقير إلي أن رواية "حياة إيجون الأخري": تظهر بقوة ذلك التمزق العميق الذي ينشأ بين إرادة الفنان لتصوير خصوصيات الروح البشرية والأطر الاجتماعية، والفكرية التقليدية لها، وبين عدم كفاية الوسائل المادية الموجودة لتحقيق مثل هذا الهدف الجرئ.

يمكننا التأكيد بعد أكثر من مئة عام علي رحيل “إيجون شيلي”، أن عمله، سيبقي علي حاله، بفضل فرادته وجرأته، "من الممكن أن تكون رسوماتي مثيرة جدا، لكن ما أستطيع أن أؤكده هو أنه ليس هناك أي لوحة فنية، بكل ما فيها من صفات فنية وقيم فنية، قادرة علي أن تتحول إلي قذارة.

وتشدد “شقير” علي: أن رواية "حياة إيجون الأخرى" للروائية الإسبانية بيلار جوميث رودريجيث، والتي حصلت عنها على جائزة جامعة كومبلوتنسي في مدريد وهي تحاكي حياة الفنان النمساوي “إيجون شيلي”، والذي ترك أثرا كبيرا جدا في الفن المعاصر رغم رحيله بعمر الثامنة والعشرين من عمره، بسبب الأنفلونزا الإسبانية بعد الحرب العالمية الأولى والذي آثار جدلا كبيرا في زمنه. وفيها تحليل سيكولوجي عميق للفنان ولحياته ولعقدنا نحن وإشكالياتنا التي نحاول دائما أن نخفيها أحيانا حتى عن أنفسنا.