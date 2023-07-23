السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اجتماع مجلس أوكرانيا - الناتو قريبا لبحث وقف صفقة الحبوب

فلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي

قال رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، أن اجتماعا لمجلس أوكرانيا - الناتو، سيقعد خلال الأيام القليلة المقبلة لبحث الوضع، بعد وقف العمل بصفقة الحبوب.

وقال الرئيس الأوكراني في رسالة فيديو نشرت على قناته في "تلغرام": "توجهت إلى ينس ستولتنبرغ باقتراح لعقد هذا المجلس على الفور، لإجراء مشاورات مناسبة بشأن الأزمة. وسيتم عقد هذا الاجتماع خلال الأيام القريبة القادمة، حيث سيكون بمقدورنا التغلب على الأزمة الأمنية في البحر الأسود".

في وقت سابق من نهار اليوم السبت، قال زيلينسكي إنه اتصل هاتفيا بستولتنبرج وناقش معه الوضع في البحر الأسود، بالإضافة إلى انضمام كييف للتحالف، حيث أعلن عن تحديد الخطوات ذات الأولوية والخطوات التي ينبغي اتخاذها لاحقا لفتح ممر للحبوب في البحر الأسود، وتشغيله بشكل مستدام.

وأنشىء مجلس أوكرانيا - الناتو خلال قمة حلف شمال الأطلسي الأخيرة في فيلنيوس، يومي 11 و12 يوليو، حيث اعتبر الأمين العام لحلف الناتو أن "إنشاء المجلس جعل من الممكن تقريب كييف من الحلف".
 

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