الإعلامية إيناس جوهر: ماسبيرو السند والريادة

قالت الإعلامية إيناس جوهر، في الذكرى الـ63 لإنشاء "ماسبيرو" إن ماسبيرو هو السند والريادة، وكنت فرحانة عندما دخلت المبنى، وعندما خيروني ما بين العمل بمبنى التليفزيون والإذاعة رأيت نفسي أصلح للراديو وليس التليفزيون.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة "، مساء اليوم السبت أن الإعلام الآن هو الأداء الثابتة الواضحة التى عليها مصداقية شديدة وتنقل الخبر بصدق واقتناع وليحيا ماسبيرو الذي علّم الأجيال.

وأشارت إلى أن 80% ممن نجحوا فى الإدارة أصلهم كان فى الراديو، والتليفزيون وماسبيرو، واليوم عيد للإعلام كله، متابعة: "حنينى دائمًا للتليفزيون والأساتذة الذين علمونى منهم حمدى قنديل، صلاح زكى، همت مصطفى، والذين خرجوا من تحت أيديهم عظماء ما زالو على الشاشات".