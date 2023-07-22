السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لا يفوتك هذا المساء| الباز: نموذج عبدالناصر فى مواجهة الإخوان لم يتكرر إلا مع السيسى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار التي تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، يرصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

 

الباز: نموذج عبدالناصر في مواجهة الإخوان لم يتكرر إلا مع السيسي

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الشعب المصري هتف في 30 يونيو "عبدالناصر قالها زمان.. الإخوان ملهمش أمان"، مشيرًا إلى أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر أدرك حقيقة جماعة الإخوان الإرهابية مبكرًا.

https://www.dostor.org/4455511

كليات قمة من الدبلوم.. كل شيء عن الجامعات التكنولوجية المخصصة لطلاب التعليم الفنى

ينطلق ماراثون تنسيق قبول طلاب الدبلومات الفنية فى الجامعات للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٤، بعد انتهاء تنسيق المرحلتين الأولى والثانية لطلاب الثانوية العامة، مع إنشاء عدد من الجامعات التكنولوجية المخصصة لهؤلاء الطلاب.

dostor.org/4455508

الكهرباء توجه تحذيرًا للمواطنين بشأن استخدام المصاعد أثناء قطع التيار

طالبت الشركة القابضة لكهرباء مصر جميع المواطنين بعدم استخدام المصاعد، خلال التوقيت الذى حددته شركات توزيع الكهرباء لفصل التيار حال الحاجة إليه.

وقالت الشركة إنه من المقرر العمل بتوقيتات الفصل الجديدة اعتبارًا من منتصف الليلة الساعة الثانية عشرة ليلًا، اليوم السبت.


https://www.dostor.org/4455500

برشلونة يعلن إصابة لاعبيه بالتسمم ويلغى مباراة يوفنتوس

أعلن نادي برشلونة الإسباني، عن إلغاء مباراته الودية ضد فريق يوفنتوس الإيطالي، ضمن مرحلة الإعداد للموسم الجديد التي يخوضها الفريق بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان من المقرر أن يواجه برشلونة نظيره يوفنتوس ضمن المرحلة الإعدادية للموسم الجديد، اليوم، على ملعب ليفاي بمدينة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.
https://www.dostor.org/4455501

نشوب حريق فى باخرة نيلية بالجيزة (صور)

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق نشب في باخرة بنهر النيل في نطاق مركز الحوامدية، ولم يسفر الحادث عن وجود أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

https://www.dostor.org/4455448

إعلان فيلم "ع الزيرو" لمحمد رمضان يتخطى 2 مليون مشاهدة فى 24 ساعة

حقق الإعلان الرسمي للفيلم السينمائي "ع الزيرو" بطولة النجم محمد رمضان، نسبة مشاهدة تخطت الـ2 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة منذ طرحه أمس الجمعة.

https://www.dostor.org/4455486

ا يفوتك هذا المساء الاجتماعية والفنية والسياسية الاجتماعية الاجتماعية والفنية الاجتماعي اقتصادية

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