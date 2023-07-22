السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الباز: نموذج عبد الناصر فى مواجهة الإخوان لم يتكرر إلا مع السيسى

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الشعب المصري هتف في 30 يونيو "عبد الناصر قالها زمان.. الإخوان ملهمش أمان"، مشيرا إلى أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أدرك حقيقة جماعة الإخوان الإرهابية مبكرا.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن المصريين بعد سنة حكم الإخوان أيقنوا أن الجماعة لا يمكن السكوت على استمرارها في الحكم لفشلها وفاشيتها، إضافة إلى أنها كانت خطرا على هذا البلد، لأنها جسد غريب على الجسد المصري.

وتابع: "الشعب المصري لما دور على رمز لمقاومة الإخوان، وجد جمال عبدالناصر"، موضحًا أن نموذج عبدالناصر في مواجهة الجماعة  الإرهابية لم يتكرر في مصر إلا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

وأردف: "الرئيس الراحل محمد أنور السادات، يؤخذ عليه استعانته بالجماعات الإرهابية المتطرفة لمواجهة خصومه السياسيين، وفي نهاية الأمر تحالف الإخوان مع جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية وقتلوا السادات".

محمد الباز 30 يونيو جمال عبد الناصر عبد الفتاح السيسي اخر النهار

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