السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

نشوب حريق فى باخرة نيلية بالجيزة (صور)

جانب من الحريق
جانب من الحريق

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق نشب في باخرة بنهر النيل في نطاق مركز الحوامدية، ولم يسفر الحادث عن وجود أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

حرر محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، وجار حصر الخسائر الناجمة عن الحريق.

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كان قد ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بنشوب حريق في باخرة نيلية بمنطقة الحوامدية جنوب الجيزة، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، ونجحوا في إخماد الحريق بدون إصابات. 

 

تبين من المعاينة أن الحريق اشتعل بمركب دون وجود شبهة جنائية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

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