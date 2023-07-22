السبت 22 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

برشلونة يعلن إصابة لاعبيه بالتسمم ويلغى مباراة يوفنتوس

برشلونة
برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني، عن إلغاء مباراته الودية ضد فريق يوفنتوس الإيطالي، ضمن مرحلة الإعداد للموسم الجديد التي يخوضها الفريق بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان من المقرر أن يواجه برشلونة نظيره يوفنتوس ضمن المرحلة الإعدادية للموسم الجديد، اليوم، على ملعب ليفاي بمدينة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.
ونشر النادي بيانًا أعلن خلاله عن إلغاء المباراة ضد يوفنتوس.

وأكد بيان النادي أن سبب تأجيل المباراة هو إصابة جزء كبير من قائمة الفريق بالتهاء المعدة والأمعاء الفيروسي.

وكشفت تقارير صحفية عن أن عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 12 لاعبًا، ومن المتوقع عودتهم بعد يومين.

وحقق نادي برشلونة لقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي، بعدما تصدر ترتيب البطولة برصيد 88 نقطة وبفارق 10 نقاط عن ريال مدريد، صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب.

برشلونة يوفنتوس مباراة برشلونة ويوفنتوس الغاء مباراة برشلونة ويوفنتوس الدوري الاسباني

الأكثر قراءة

الكهرباء تحدد مواعيد قطع التيار: احذر الدقائق الحاسمة في الأسانسير

ليس مرتبطًا بارتفاع الحرارة فقط.. أسباب ونصائح للوقاية من جفاف الفم

مصدر أمنى: “متسولو الكوربة” استخدموا طُبلًا ذات أصوات مرتفعة ومزعجة

قبل انطلاقها بمهرجان العلمين الجديدة.. ما هى لعبة "الترايثلون"؟

"بيقطع عليا الطريق وبيعاكسنى".. بائعة تتهم عاطلًا بالتحرش بها بالمقطم

عرض جوى مصرى إماراتى فى العلمين (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تغريبة القافر

أشرف عبدالشافي

باب للعشق وليس للكراهية يا ناس

وائل لطفي

الأستاذ حسام هاشم!

ماجد حبته

الأزهر والكنيسة وثورة يوليو

د. منى حلمى

سِحر الفلوس

علي سعدة

أهل الشر.. والانتخابات الرئاسية

حسين دعسة

رحلة «كيسنجر» الأخيرة إلى كاثاى

صفاء النجار

طى الغضب «1-2»

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال هو سبب غياب أمن واستقرار المنطقة

عشرات المصابين خلال اعتداء قوات الاحتلال على خيمة تضامنية بالقدس

فيلم «جولدا» يكشف «كواليس تل أبيب» فى حرب أكتوبر: أشرف مروان «ضلل إسرائيل»