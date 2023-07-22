برشلونة يعلن إصابة لاعبيه بالتسمم ويلغى مباراة يوفنتوس

أعلن نادي برشلونة الإسباني، عن إلغاء مباراته الودية ضد فريق يوفنتوس الإيطالي، ضمن مرحلة الإعداد للموسم الجديد التي يخوضها الفريق بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان من المقرر أن يواجه برشلونة نظيره يوفنتوس ضمن المرحلة الإعدادية للموسم الجديد، اليوم، على ملعب ليفاي بمدينة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر النادي بيانًا أعلن خلاله عن إلغاء المباراة ضد يوفنتوس.

وأكد بيان النادي أن سبب تأجيل المباراة هو إصابة جزء كبير من قائمة الفريق بالتهاء المعدة والأمعاء الفيروسي.

وكشفت تقارير صحفية عن أن عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 12 لاعبًا، ومن المتوقع عودتهم بعد يومين.

وحقق نادي برشلونة لقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي، بعدما تصدر ترتيب البطولة برصيد 88 نقطة وبفارق 10 نقاط عن ريال مدريد، صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب.