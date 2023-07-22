السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إعلان فيلم "ع الزيرو" لمحمد رمضان يتخطى 2 مليون مشاهدة فى 24 ساعة

محمد رمضان
محمد رمضان

حقق الإعلان الرسمي للفيلم السينمائي "ع الزيرو" بطولة النجم محمد رمضان، نسبة مشاهدة تخطت الـ2 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة منذ طرحه أمس الجمعة.

 

ووضع محمد رمضان عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي إنستجرام، صورة لشخصيته من الفيلم، واحتفل بتحقيق الإعلان 2 مليون مشاهدة وعلق عليها قائلًا: "الإعلان الرسمي لفيلم ع "الزيرو" يتخطى 2 مليون مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة".

وتضمن الإعلان الرسمي لفيلم "ع الزيرو" عددًا من المشاهد الشيقة والمثيرة حول معاناة "دراجون" الذي يجسده محمد رمضان في البحث عن علاج نجله بعد إصابته بمرض خطير.

 

يذكر أن فيلم "ع الزيرو" تدور أحداثه حول حمزة "دراجون" ولديه طفل صغير يعاني من مرض خبيث ويحاول والده تدبير الأموال اللازمة لعلاج نجله، يتعرض حمزة لعدة مواقف مثيرة يتعرف من خلالها على أشخاص يحاولون مساعدته، ما يغير من الأحداث المؤسفة التي يعيشها.

ويعد فيلم "ع الزيرو" ثانى أعمال الفنان محمد رمضان لهذا العام بعد عرض فيلمه الأخير"هارلي" بموسم عيد الفطر الماضي. 

الفيلم بطولة النجم محمد رمضان والنجمة نيللي كريم، چومانا مراد، خالد الصاوي، محمد لطفي، شريف دسوقي، إسلام إبراهيم، تأليف د. مدحت العدل وإخراج محمد العدل ومن إنتاج جمال العدل.

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