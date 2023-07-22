السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مراسل "cbc": تنظيم حفل تامر حسنى بالعلمين الجديدة أكثر من رائع

تامر حسني
تامر حسني

كشف نور إبراهيم، مراسل cbc من العلمين الجديدة، عن آخر مستجدات فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، قائلًا: "إن مدينة العلمين تحولت من أرض الألغام، إلى أرض الفنون والأحلام، فلا صوت يعلو في العلمين الجديدة فوق صوت حفل الفنان تامر حسني الذي أقيم مساء أمس الجمعة". 

وأضاف مراسل cbc، خلال مداخلة ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" عبر فضائية cbc، أن حفل تامر حسنى شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا من جميع المحافظات والجاليات العربية والأجنبية، تعدى عشرات الآلاف.

وأوضح أن تنظيم الحفل كان أكثر من رائع، لافتًا إلى أنه كان من شركتي presentation، وتذكرتي، وتحت إشراف الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤكدًا أن التنظيم كان مُيسرًا أمام الجماهير رغم الأعداد الغفيرة التي حضرت الحفل الكبير للاستمتاع بالحفل، لكن التنظيم كان أكثر من رائع، فضلًا على تيسير الدخول والخروج أمام هذه الأعداد.

وأوضح أنه كان متاحًا شاشات كبيرة وضخمة أمام الجماهير بالخارج، على الممشى السياحي بمدينة العلمين الجديدة، وبعض المناطق المختلفة بالمدينة لمن لم يحالفه الحظ ويكون ضمن الجماهير في هذا الحفل. 

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