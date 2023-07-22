السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أمل رزق: مهرجان العلمين يصدر للعالم قدرة مصر على بناء مدينة عالمية

الفنانة أمل رزق
الفنانة أمل رزق

علقت الفنانة أمل رزق، على فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وأبرزها حفل تامر حسني أمس، قائلة: "الأجواء جمالية وحماسية والتنظيم محترم بداية من البوابات، والتنظيم يشرف، وسيارات الإسعاف والتأمين مشرف".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت: "المهرجان حاجة تجنن وشكل محترم ومشرف لمصر، والشكل مبهر ومفرح".

وأشارت إلى أن فكرة المهرجان تأكيد أن مصر صاحبة الفن في المنطقة، متابعة: "الشكل المشرف ده متأخر، ومصر أكبر من كده، وكان لازم تبقى موجودة من زمان والناس في العالم تشوفنا بالشكل ده، وميشوفوش العشوائيات".

وأكدت أن المهرجان يصدر للعالم قدرة مصر على بناء مدينة عالمية.

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