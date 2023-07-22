مراسل "الحياة": أجواء حفل تامر حسنى كانت حماسية

كشف أحمد غنيم، مراسل فضائية "الحياة"، عن أخر كواليس مهرجان العلمين الجديدة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة "، مساء اليوم السبت، إن مهرجان العلمين الجديدة يواصل فعالياته في دورته الأولي.

وأضاف أن نجاح حفل تامر حسني أمس والأجواء الحماسية عكست مدى المجهود المبذول من المنظمين لخروج مثل هذه الفعاليات، مؤكداً أن أمس أقوي يوم لمهرجان العلمين منذ بدايته.

وأشار إلى أن حفل تامر حسني كان كامل العدد بحوالي 20 ألفا دخلوا بدون أي عائق وبتنظيم عال واحترافي، موضحاً أن الأجواء كانت حماسية والجميع استمتع بهذه الحفلة.