ناقد فني: حفل تامر حسني بالعلمين أثبت قوة مصر الناعمة

قال الناقد الفنى أحمد سعد الدين، إن حفل تامر حسني باكورة الحفلات الفنية لمهرجان العلمين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لنبي عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة "، مساء اليوم السبت، أن مصر هي عاصمة الثقافة والفن في الوطن العربي كله، ومصر تملك التاريخ والمستقبل، متابعاً: "حفل تامر حسني أمس غير تقليدي، من الشاشات العملاقة والدخلات المميزة، فإنه نجم كبير وله جمهور عريض في مصر والوطن العربي".

وأشار سعدالدين إلى أن تأمين الحفل رسالة مهمة جداً، موضحاً أن حفل تامر حسني يخاطب مصر والدول العربية لشعبيته الكبيرة، وأن الحفل أثبت أن قوة مصر الناعمة قوية وموجودة ومؤثرة في المنطقة العربية.