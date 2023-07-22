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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تامرحسني يطير ٤٠ متر في دخلة حفله الكبير الخاص بافتتاح مهرجان العلمين

جريدة الدستور

حطم النجم تامرحسني رقم قياسي جديد في حفلات العلمين، وقدم عرض مسرحي تاريخي أبهر به الحضور من اغاني، وعروض مذهلة، بخلاف الابهار بصري الرائع الذي قدمه من خلال أكبر وأحدث الشاشات، وأهم عروض الألعاب النارية العالمية

غنا النجم تامرحسني لأكثر من ساعتين، وسط صراخ هستيري من محبيه، وصيحات في حبه دون توقف، وقدم مواهب مصرية رائعة، نالت استحسان الجميع  وفي لقطة مميزة دعى البعض من جمهوره ليشاركوه رقصته الشهيرة، الخاصه بأغنية فيلمه الجديد تاج، على نهج  اليوتيوبر العالمي نويل الذى شاركه أيضا نفس الرقصة.

جدير بالذكر، أن فيلم تاج للنجم تامرحسني حقق ايرادات بلغت داخل مصر ٤١ مليون، فيما قاربت الـ 350 مليون بالخارج، ومن المتوقع انه سيتخطى حاجز الـ ٤٠٠ مليون  نهاية هذا الاسبوع.

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