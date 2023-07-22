حركة الناصريين المستقلين تحتفى بذكرى ثورة 23 يوليو.. وتؤكد: 25 يناير و30 يونيو إمتداد لها

هنأت حركة الناصريين المستقلين المرابطون الشعب المصري بالذكرى ال٧١ لثورة ٢٣ يوليو، مؤكدة أن إنتفاضة 25 يناير و30 يونيو الشعبية، كانت إمتداداً لثورة الظباط الأحرار.

وأصدرت الحركة بيان جاء نصه كالتالي:

نحن أبناء ورجال هذه الثورة، ونحن ننظر اليكم يا أهلنا في مصر بكل الحب والفخر بأنكم خير من حملتم، المبادئ والأهداف التاريخية والمصيرية، في المسار الإنساني والحضاري لأمتنا العربية .

‏‎وأشار المرابطون أن إنتفاضة 25 يناير و30 يونيو الشعبية، التي حماها خير أجناد الارض والقوات المسلحة المصرية، كانت إمتداداً لثورة الظباط الأحرار بقيادة جمال عبد الناصر، الذي نفتخر به وننتسب إليه .

وأكد المرابطون أن مصر العزيزة الكريمة، قادرة وقوية وحازمة وحاسمة في القضاء على إرهاب وتخريب عصابات الإخوان المتأسلمين والحفاظ على مناعة ومتانة العلاقات الوطنية بين كل أطياف أهلنا المصريين .

وشدّد المرابطون على أن مصر بوطنية أبنائها العابرة لكل الطوائف وحرصها على الأمن القومي العربي من المحيط الى الخليج العربي رغم كل هذه الغيوم السوداء التي تظلّلها ستكون دائما وأبدا هي المثل والمثال لأمتها، معرباًعن دورها المركزي في تجميع عناصر القوة الكامنة في أبناء الأمة من أجل حمايتها من كل الشرور الحاقدة التي تريد تفتيتها وتقسيمها وإضعافها .

أما على صعيد حماية الأمن القومي العربي تؤكد هذه المقولة، فنحن ننظر بعين كبيرة إلى الدور المصري القادم ليس فقط على مستوى مصر إنما على مستوى الأمة العربية.

في ذكرى ثورة ٢٣ تموز يتوجه المرابطون بالتهنئة والمباركة للقيادة المصرية، وعلى رأسها سيادة الرئيس المشير عبد الفتاح السيسي، الحريص دائماً وأبداً على تقدم وازدهار أهلنا المصريين في كافة الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

كما نتوجه بالتحية والمباركة وكل الحب والاحترام إلى قواتنا المسلحة المصرية خير أجناد الأرض الذين كانوا دائماً يحمون ويحققون آمال أهلنا المصريين.

كل عام وأهلنا المصريين وأمتنا العربية من محيطها إلى خليجها العربي بألف خير.