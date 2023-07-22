مقتل صحفى روسى وإصابة 3 آخرين جراء قصفهم بالذخائر العنقودية من أوكرانيا

أكدت وكالة "نوفوستي" الروسية، السبت، مقتل مراسلها روستيسلاف جورافلوف، وإصابة عدد من رفاقه جراء قصف أوكراني بالذخائر العنقودية استهدف قرية بياتيخاتكي في مقاطعة زابوروجيه.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن مجموعة من الصحفيين من مركز "إيزفستيا" للإعلام ووكالة "ريا نوفوستي" للأنباء تعرضوا لقصف أوكراني بينما كانوا يعدون تقريرًا حول قصف أوكرانيا للمناطق السكنية في زابوروجيه بالذخائر العنقودية، وذلك وفق قناة "روسيا اليوم".

وبحسب الدفاع الروسية، أصيب أربعة صحفيين بالذخائر العنقودية، وخلال إجلائهم إلى المركز الطبية توفي الصحفي روستيسلاف جورافلوف متأثرًا بجراحه، بينما الحالة الصحية للصحفيين الآخرين مستقرة.

وكان حاكم مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا فياتشيسلاف غلادكوف أعلن عن تعرض قرية جورافليوفكا للقصف بثلاث قنابل عنقودية أطلقتها أوكرانيا من راجمة للصواريخ، بين 100 قذيفة سقطت على المنطقة.

وقال، في قناته على "تليجرام"، إن قوات كييف قصفت أكثر من 100 مرة مناطق في المقاطعة، وأطلقت 3 قنابل عنقودية على قرية جورافليوفكا، التي قصفتها أيضًا بالمسيرات.