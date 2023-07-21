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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كييف تبدأ استخدام الذخائر العنقودية ضد موسكو.. وروسيا تحصن مواقعها

جريدة الدستور

بدأت أوكرانيا في استخدام الذخائر العنقودية ضد روسيا، في محاولة لاستعادة المواقع التي تسيطر عليها القوات الروسية.

وأشار تقرير لـ"القاهرة الإخبارية" إلى الاتصالات الأمريكية التي لا تنقطع مع كييف؛ من أجل متابعة مدى نجاح القوات الأوكرانية في استخدام هذه الذخائر وفاعليتها في ساحة المعركة.

وبدأ إطلاق الذخائر العنقودية في جنوب شرق أوكرانيا، في محاولة لاستهداف تجمعات أكبر للقوات والمعدات الروسية بعدد أقل من طلقات الذخيرة.

وفي الثامن من يوليو أعلنت الولايات المتحدة عن أنها سترسل ذخائر عنقودية من طرازين مختلفين إلى كييف، وجاء تسليمها إلى القوات الأوكرانية بعد نحو أسبوع من الموافقة التي أثارت الكثير من الجدل داخل الأوساط الأمريكية، وانتقدتها جماعات حقوق الإنسان والحلفاء الأوروبيون وبعض الديمقراطيين بسبب مخاطر هذه الذخائر من حيث إحداث إصابات في صفوف المدنيين.

فيما دافع مسئولو الإداراة الأمريكية عن قرارهم الصعب بإرسال هذه الذخائر، وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي إنها ضرورية لأن الذخيرة ستنفد لدى أوكرانيا، وإن روسيا استخدمت بالفعل هذا النوع من الذخائر عدة مرات في أوكرانيا.

 

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