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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أمريكا تعلن بدء استخدام أوكرانيا للقنابل العنقودية

جون كيربي
جون كيربي

أعلن جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، اليوم الخميس، أن أوكرانيا بدأت في استخدام الذخائر العنقودية الأمريكية.

وقال كيربي في تصريحات نقلتها قناة العربية: "وصلت الذخائر إليهم في أسرع وقت ممكن، أود أن أقول إن ذلك حدث منذ حوالي أسبوع".

وأوضح البيت الأبيض أن استخدام القوات الأوكرانية للقنابل العنقودية يؤثر على دفاعات روسيا.

ما هي القنابل العنقودية؟

القنابل العنقودية هي آلية معينة لتوزيع أعداد كبيرة من القنابل الصغيرة من صاروخ تقليدي أو متطور أو قذيفة مدفعية في منتصف رحلة الصاروخ أو القذيفة وحتى سقوطه فوق منطقة واسعة.

ويفترض أن تنفجر هذه القنابل الصغيرة عند الاصطدام بشيء، لكن يشيع استخدام عبارة "قنابل فاشلة"– قنابل لم تنفجر بعد– على هذا النوع من الذخائر نظرا لأنها قد لا تنفجر حال سقوطها على سطح رطب أو مرن، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية bbc.

وفقاً لمراقبين عسكريين، تأتي أهمية هذه القنابل عند استخدامها ضد القوات البرية المختبئة في الخنادق أو النقاط الحصينة، مما يجعل المناطق الشاسعة خطيرة للغاية إلى حدٍ قد يحول دون السير فيها إلا بعد تطهيرها بعناية.

كانت أعلنت الولايات المتحدة أنها ملتزمة بتلبية الطلب الأوكراني لإرسال القنابل العنقودية، في 8 يوليو الماضي.

جون كيربى الاتصالات الاستراتيجية مجلس الأمن القومي البيت الأبيض الذخائر العنقودية الأميركية

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