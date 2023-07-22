ads
السبت 22 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: مجانًا.. وحدة التدريب المتنقلة بحى الأسمرات تبدأ تدريب الشباب على التفصيل والكهرباء والسباكة

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلنت مديرية العمل بمحافظة القاهرة عن بدء الدورات التدريبية المجانية بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بحى الأسمرات على مهن: التفصيل والحياكة، وكهرباء التوصيلات، والسباكة الصحية، للشباب من الجنسين، وذلك بمناسبة بدء العام التدريبي 2023/ 2024، فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين، وتوفير فرص تدريب مهنى مناسبة لهم، على المهن التى تتطلبها سوق العمل بالمحافظات، خاصة في قرى حياة كريمة، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب الخريجين بعد انتهاء التدريب المهنى أو مساعدتهم في عمل مشروعات صغيرة أو متوسطة.

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، في تقريره الذى تلقته الوزارة، أنه تم توجيه فريق عمل لحي الأسمرات للقيام بتوزيع مطبوعات لتوعية الشباب بالدورات التدريبية الموجودة بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة (بحي الأسمرات)، وتعريف المواطنين بأهمية التدريب من أجل التشغيل، كما تم تسجيل المواطنين الراغبين في التدريب للبدء في الدورات التدريبية، وتم تسجيل أسماء الراغبين فى التدريب والوافدين للمديرية من خلال الإعلان الذى تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعى والصفحة الرسمية لوزارة العمل.

وأضاف مدير المديرية أنه تم التواصل مع المواطنين المسجلين لدى المديرية للحصول على الدورات التدريبية حتى يتم البدء في تشغيل جميع الأقسام بمركز التدريب المهنى بالشرابية التابع للمديرية، والذى يضم أقسام: اللغات، والحاسب الآلي، وميكانيكا السيارات، واللحام، والتفصيل والحياكة، والطاقة الشمسية، والتبريد والتكييف، والأجهزة المنزلية، المحمول، وتسجيل الراغبين في الحصول على تلك الدورات المجانية لمن هم في سن 18 إلى 45 سنة، ويحصل المتدربون في نهاية كل دورة تدريبية على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل في القطاع الخاص والاستثمارى.

الأكثر قراءة

إخماد حريق فى مطعم شهير بالإسكندرية

بعد تخطى الـ100 مليون.. فيلم "بيت الروبى" يُحقق رقمًا قياسيًا جديدًا

تفاصيل إعفاء أجور الموظفين الحاصلين على إجازة مرضية من الضرائب والرسوم

لأول مرة فى تاريخها.. البحرية الأمريكية تشغل سفينة حربية خارج موانئها

اليوم.. استكمال إعادة إجراءات محاكمة متهم في "أحداث عنف الظاهر"

اليوم.. النقابة العامة تعقد جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رحلة «كيسنجر» الأخيرة إلى كاثاى

صفاء النجار

طى الغضب «1-2»

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد أكثر توازنًا

ماجد حبته

كيسنجر فى الصين مجددًا

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال هو سبب غياب أمن واستقرار المنطقة

عشرات المصابين خلال اعتداء قوات الاحتلال على خيمة تضامنية بالقدس

فيلم «جولدا» يكشف «كواليس تل أبيب» فى حرب أكتوبر: أشرف مروان «ضلل إسرائيل»