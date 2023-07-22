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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بوريل: منع روسيا للحبوب الأوكرانية هو حكم بالمجاعة على الدول الأكثر عرضة للخطر

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إن روسيا تحاول عمدًا، من خلال قصف البنية التحتية للموانئ الأوكرانية وتدمير محطات شحن الحبوب، الحكم على الدول الأكثر عرضة للخطر في العالم بالمجاعة ويجب أن يقابل ذلك برد حاسم من المجتمع الدولى.

وأضاف بوريل - في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس وزراء الاتحاد الأوروبي، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية: "أنتم تعلمون أن روسيا انسحبت من اتفاقية حبوب البحر الأسود وأن العالم يواجه مرة أخرى مشكلة من صنع الإنسان تتعلق بالأمن الغذائي. يستخدم بوتين الجوع كسلاح - حتى ضد الناس في البلدان التي لا تزال مترددة في إدانة سفك الدماء غير القانوني في أوكرانيا".
وأكد أن روسيا هي التي تغلق وتقصف الموانئ البحرية الأوكرانية وتعرقل حرية الملاحة في البحر الأسود، حيث تهدد موسكو الآن باعتبار جميع السفن في المنطقة "عسكرية".
وتابع أن "روسيا تمنع بشكل غير قانوني صادرات الحبوب الأوكرانية وتدمر الحقول الأوكرانية وتسرق الإنتاج الزراعي الأوكراني. وعلى عكس ما تدعي روسيا، فإنها تحقق أرباحًا جيدة من صادراتها من الحبوب والأسمدة، وستحقق المزيد من الأرباح الآن عندما ترتفع الأسعار مرة أخرى بعد أن قتلت روسيا صفقة (حبوب البحر الأسود)، ودمرت المخزونات في الموانئ الأوكرانية. نعتقد أن على المجتمع الدولي أن يستجيب بشكل حاسم لهذه المحاولة المتعمدة من قبل بوتين لتجويع سكان العالم من أجل كسب أموال إضافية أو خوض هذه الحرب غير الشرعية".
وقال جوزيب بوريل أيضًا إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أكدوا اليوم لوزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، دعمهم القوي لأوكرانيا في دفاعها المشروع ضد روسيا التي تواصل ارتكاب الفظائع ضد المدنيين وتهدد من خلال مهاجمة الموانئ الفئات الأكثر ضعفًا حول العالم بالجوع.
يذكر أن مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي انعقد في بروكسل اليوم، حيث كانت إحدى القضايا الرئيسية هي الوضع في أوكرانيا ومساعدة كييف وشارك دميترو كوليبا في الاجتماع عبر الهاتف.

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