لا يفوتك هذا المساء| مصر ترسل مساعدات إنسانية للسودان.. والخارجية السودانية تشكر الرئيس السيسى

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار التي تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، يرصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

مقاطعة واستنكار.. كيف أدانت دول عربية ودولية حرق المصحف الشريف للمرة الثانية بالسويد؟

تتوالى ردود الفعل المنددة عربيًا ودوليًا في جميع الدول العربية والدولية، بحادثة حرق متطرف سويدي نسخة من المصحف الشريف للمرة الثانية وتكرار التعدي عليه في العاصمة السويدية استوكهولم.

وأدانت الدول بالحادثة ودعت حكوماتها الدول الإسلامية والعربية لاتخاذ مواقف جادة وموحدة تجاه تلك الانتهاكات التي لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على الرابط التالي بالأسفل:

https://www.dostor.org/4454803

"الحياة" تنقل بثًا مباشرًا لأجواء العلمين الجديدة قبل انطلاق حفل تامر حسنى

قدمت قناة "الحياة"، بثًا مباشرًا لجمهورها من داخل الممشى السياحي بمدينة العلمين الجديدة، قبل انطلاق الحفل الغنائي الأول للمطرب تامر حسني ضمن فعاليات مهرجان العلمين "العالم علمين".

ونقلت قناة الحياة أجواء الجمهور وتوافدهم على بوابات حفل تامر حسني، المقرر أن ينطلق بعد قليل على خشبة مسرح العلمين أرينا وسط تجهيزات ضخمة وتشديدات أمنية مكثفة ويشهد الحفل إقبالًا جماهيريًا كبيرًا. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على الرابط التالي بالأسفل:

https://www.dostor.org/4454806

الأرصاد: الموجة الحارة مستمرة حتى أغسطس

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بٌعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد متأثرة بموجة حارة بدأت منذ شهر يونيو ومستمرة حتى الآن، وتسجل العظمى بالقاهرة 36 درجة، لكن نشعر بها أعلى من ذلك بسبب ارتفاع نسب الرطوبة.

وأضافت شاكر في مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" مع الدكتور محمد الباز، اليوم الجمعة، أن الموجة الحرارية تأثيرها عال بسبب نسب الرطوبة المرتفعة. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على الرابط التالي بالأسفل:

https://www.dostor.org/4454777

الخارجية السودانية: "نشكر الرئيس السيسى على جهوده الدائمة لدعم السودان"

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار بورسودان في السودان، محملة بأطنان من الشحنات الإنسانية من الأدوية المنقذة للحياة، مقدمة من مجلس وزراء الصحة العرب بجامعة الدول العربية.

من جانبهم، أعرب مسئولون سودانيون عن تقديرهم للجهود العربية المبذولة للتغلب على الشدائد التي يواجها الشعب السوداني الشقيق، تأكيدًا على عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع الشعوب العربية. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على الرابط التالي بالأسفل:

https://www.dostor.org/4454767

السفارة الروسية بالقاهرة: موسكو مستعدة للعودة إلى "صفقة الحبوب" فور رفع العقوبات

قالت السفارة الروسية لدى مصر، اليوم الجمعة، إن السياسيين الغربيين يواصلون لعب دور "المنافق"، عن طريق اتهام روسيا بالانسحاب من صفقة حبوب البحر الأسود، مشددة على أن موسكو كانت الطرف الوحيد الذي كان يراقب على مدار عام كامل شروط الصفقة بشكل كامل.

وأضافت السفارة، في بيان لها، نشرته عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "وفرت روسيا ممرًا أمنيًا من الموانئ الأوكرانية، بينما لم يف الغرب بوعده بإلغاء حظر تصدير المنتجات الزراعية الروسية". لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على الرابط التالي بالأسفل:

https://www.dostor.org/4454769

«الدستور» تكشف تفاصيل التأمين الاجتماعى لأبناء مصر بالخارج

تسعى الدولة إلى توفير حياة كريمة لكل المصريين المقيمين داخل مصر أو خارجها، لذا تهتم بشكل كبير بملف الحماية الاجتماعية لمَن فى الخارج، الذى سيعد الأبرز والأهم لدى وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج فى الفترة المقبلة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وكل الجهات المعنية.

ووضعت وزارة الهجرة ملف التأمين الاجتماعى للمواطنين المغتربين على طاولة النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين فى الخارج، المقرر انطلاقه نهاية الشهر الجارى، استجابة لمطالب كثير من أبناء الجاليات. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على الرابط التالي بالأسفل:

https://www.dostor.org/4454718

مصر ترسل مساعدات إنسانية من جامعة الدول العربية للسودان (فيديو)

بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أرسلت مصر شحنات إنسانية مقدمة من جامعة الدول العربية للشعب السوداني الشقيق.

وأقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار بورسودان محملة بأطنان من الشحنات الإنسانية من الأدوية المنقذة للحياة، مقدمة من مجلس وزراء الصحة العرب بجامعة الدول العربية. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على الرابط التالي بالأسفل:

https://www.dostor.org/4454761

"دفع حياته ثمن الحرية".. شاب حاول الهرب من الخطف فسقط جثة فى كرداسة

دفع شاب حياته ثمنًا لمحاولة فراره من قبضة بعض الأشخاص الذين احتجزوه داخل شقة بمنطقة كرداسة، حيث لقى أحد الأشخاص مصرعه إثر إلقاء نفسه من علو عقب احتجازه من قبل عدد من المتهمين.

وكشفت التحريات عن أنه جار ضبط المتهمين الذين احتجزوا المجني عليه بإحدى الشقق السكنية بعزبة العسيلي بدائرة مركز شرطة كرداسة، وإخطار النيابة التى تولت التحقيقات. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على الرابط التالي بالأسفل:

https://www.dostor.org/4454739