ads
الجمعة 21 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السفارة الروسية بالقاهرة: موسكو مستعدة للعودة إلى "صفقة الحبوب" فور رفع العقوبات

السفارة الروسية في
السفارة الروسية في مصر

قالت السفارة الروسية لدى مصر، اليوم الجمعة، إن السياسيين الغربيين يواصلون لعب دور "المنافق"، عن طريق اتهام روسيا بالانسحاب من صفقة حبوب البحر الأسود، مشددة على أن موسكو كانت الطرف الوحيد الذي كان يراقب على مدار عام كامل شروط الصفقة بشكل كامل.

وأضافت السفارة، في بيان لها، نشرته عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "وفرت روسيا ممرًا أمنيًا من الموانئ الأوكرانية، بينما لم يف الغرب بوعده بإلغاء حظر تصدير المنتجات الزراعية الروسية".

وتابعت: "ولا يزال إرسال الغذاء الروسي إلى الخارج يواجه بالصعوبات بسبب عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".

Capture روسيا

الغرب لم يفِ بوعوده

وأردفت: "وعلاوة على ذلك، ذهبت الحبوب الأوكرانية خلال فترة تنفيذ الصفقة المذكورة بشكل أساسي إلى الدول الأوروبية بمقابل الأسلحة التي تم إرسالها إلى كييف ولم تحصل الدول الأكثر احتياجًا على أكثر من 3% من الإمدادات. 

وزادت: "وبالإضافة إلى ذلك، تم تحويل موانئ أوكرانيا إلى قواعد بحرية، ووفقا للمعلومات المتاحة في الإنترنت ووسائل الإعلام، تم استخدام السفن المغادرة من هناك تحت مظلة نقل البضائع الزراعية لإطلاق المعدات العسكرية البحرية لضرب أهداف روسية، بما في ذلك جسر القرم".

وشددت السفارة الروسية، على أنه في ظل جميع الظروف المذكورة أعلاه فإن روسيا مستعدة للعودة إلى "صفقة الحبوب" إذا قام أعضاء الناتو، كما وعدوا منذ عام، برفع العقوبات التي تمنع تصدير منتجاتنا الزراعية إلى القارات الأخرى. 

وأكملت: "بعبارة أخرى يعتمد تجديدها بشكل كامل على الغرب، ولكن الدول الغربية حتى الآن لا تريد السماح للقمح والزيت النباتي والأسمدة الروسية بالذهاب إلى الدول التي تحتاج اليها، وبالتالي يتعمد الغرب إثارة الجوع".

وتساءلت: “إذن من يستخدم الطعام كسلاح؟ هل روسيا التي تحاول تزويد الدول المحتاجة بالطعام، أم الغرب الذي يأخذ الحبوب الأوكرانية لنفسه ويعيق وصول المنتجات الروسية إلى السوق العالمية؟”.

السفارة الروسية لدى مصر صفقة الحبوب العقوبات الغربية دول الناتو الموانئ الأوكرانية

الأكثر قراءة

"حسناء الواحات" تقتل شابين والمرور يرفع آثار الحادث فى أكتوبر

"دفع حياته ثمن الحرية".. شاب حاول الهرب من الخطف فسقط جثة فى كرداسة

تقارير دولية: تحسن أداء العملات الناشئة خلال تعاملات الأسبوع

خبير اقتصادى: 600 مليار جنيه تكلفة التوسع الأفقى بالأراضى الزراعية

الباز: حكومة مدبولى عبء على الرئيس والشعب بشكل واضح

عاشور الناجى.. مبادئ الأهلى بين حسام وإمام فى استطلاع «الدستور»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

طى الغضب «1-2»

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد أكثر توازنًا

ماجد حبته

كيسنجر فى الصين مجددًا

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

خالد حريب

معك يا وائل إحسان "مطرح مطروح"

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المصابين خلال اعتداء قوات الاحتلال على خيمة تضامنية بالقدس

فيلم «جولدا» يكشف «كواليس تل أبيب» فى حرب أكتوبر: أشرف مروان «ضلل إسرائيل»

بعد الاحتجاجات.. نتنياهو يتحدث عن "توافق" حول التعديلات القضائية