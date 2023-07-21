مقاطعة واستنكار.. كيف أدانت دول عربية ودولية حرق المصحف الشريف للمرة الثانية بالسويد؟

تتوالى ردود الأفعال المنددة عربيًا ودوليًا في جميع الدول العربية والدولية، بحادثة حرق متطرف سويدي نسخة من المصحف الشريف للمرة الثانية وتكرار التعدي عليه في العاصمة السويدية استوكهولم.

وأدانت الدول بالحادثة ودعت حكوماتها الدول الإسلامية والعربية لاتخاذ مواقف جادة وموحدة تجاه تلك الانتهاكات التي لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال.

كيف أدانت دول عربية ودولية حرق المصحف الشريف للمرة الثانية بالسويد؟

مصر

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة، سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بتكرار التعدي على القرآن الكريم وتمزيقه في العاصمة السويدية استوكهولم، في تحدٍ سافر يتجاوز حدود حرية التعبير ويستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وينتهك مقدساتهم.

وأعربت مصر عن بالغ قلقها إزاء تكرار حوادث إزدراء الأديان وتفشي ظاهرة الإسلاموفوبيا وتعالي خطاب الكراهية في العديد من الدول، بما ينذر بتداعيات بالغة ومؤثرة على أمن واستقرار المجتمعات والتمتع بحقوق الإنسان.

وأكدت مصر ضرورة أن تضطلع الدول بمسؤولياتها في التصدي لهذه الجرائم ومنع تكرارها ومحاسبة مرتكبيها، وأهمية احترام الدول بالتزاماتها الدولية لتعزيز التعايش السلمي والتناغم الاجتماعي ونشر ثقافة التسامح وتقبل الآخر.

الكويت

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية إدانة واستنكار بلادها لقيام أحد المتطرفين في السويد مرة أخرى بالإساءة إلى القرآن الكريم.

وحسب العين الإماراتية؛ فقد أكد الشيخ سالم الصباح وزير الخارجية الكويتي أن تكرار الإساءة إلى القرآن الكريم يؤجج مشاعر المسلمين.

وحمل وزير الخارجية الكويتي الجانب السويدي المسؤولية كاملة حيال استشراء ما يزكي خطابات الكراهية.

وقال: “نتشاور مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والإسلامية لعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي للرد على الإساءة إلى القرآن الكريم”، داعيًا المجتمع الدولي لنبذ خطابات الكراهية وبذل الجهود الرامية لتكريس قيم التسامح واحترام الأديان.

روسيا

ودعت روسيا المجتمع الدولي للرد بشكل مشترك على انتهاكات حرق المصحف أو أي انتهاكات ضد مقدسات المسلمين.

ونقلت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية عن المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسي لشؤون التعاون في مجال حماية حقوق حرية الديانة، السفير جينادي أسكالدوفيتش، قوله في بيان، مساء أمس، إن: "المجتمع الدولي ملزم بالمعارضة المشتركة لمثل هذه الانتهاكات المشينة لحقوق المؤمنين، ولنتذكر القرار 2686 الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي في 14 يونيو الجارى الذي أعرب عن القلق العميق إزاء حالات التمييز والتعصب والتطرف الناجمة عن جملة أمور منها كراهية الأديان".

وأشار إلى أن السلطات السويدية سمحت مرة أخرى بارتكاب فعل إسلاموفوبي استفزازي، تحت غطاء الأحاديث عن حرية التعبير والديمقراطية.

وأعرب عن استغرابه من تصريحات رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، ونائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، بشأن الحادثة التي اعتبرها محاولة إنقاذ طلب ستوكهولم للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو".. قائلاً: “إنه ينبغي على السلطات السويدية، والغرب بشكل عام، أن تقوم بمحاربة حقيقية للتطرف الديني”.

العراق

قالت وزارة الخارجية العراقية، مساء أمس الخميس، إن الإجراءات ضد السويد بسبب عدم اتخاذها خطوات جدية ضد حرق المصحف غير جادة.

وجاء تعليق وزارة الخارجية العراقية في تصريح مقتضب مع قناة العراقية، تعليقاً على قرار الحكومة العراقية قطع العلاقات مع ستوكهولم على خلفية السماح بحرق المصاحف.

وكان وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بسحب القائم بالأعمال العراقي في ستوكهولم ومغادرة السفيرة السويدية العراق.

وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه وزارة الخارجية بسحب القائم بالأعمال العراقي من سفارة جمهورية العراق في العاصمة السويدية ستوكهولم، كما وجه بالطلب من السفيرة السويدية في بغداد بمغادرة الأراضي العراقية".

وأضاف أن "ذلك جاء رداً على تكرار سماح الحكومة السويدية بحرق القرآن الكريم، والإساءة للمقدسات الإسلامية وحرق العلم العراقي".

السعودية

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف عند مسجد ستوكهولم المركزي في السويد بعد صلاة عيد الأضحى المبارك.

وقالت الخارجية، إن هذه الأعمال البغيضة والمتكررة لا يمكن قبولها بأي مبررات، وهي تحرض بوضوح على الكراهية والإقصاء والعنصرية، وتتناقض بشكلٍ مباشر مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف، وتقوّض الاحترام المتبادل الضروري للعلاقات بين الشعوب والدول.

الأردن

وأدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية إحراق نسخة من المصحف الشريف من قبل متطرفين في العاصمة السويدية ستوكهولم، واعتبرته عملًا تحريضيًا وعنصريًا مرفوضًا.

وأكدت الوزارة أن إحراق المصحف الشريف هو فعل من أفعال الكراهية الخطيرة، ومظهر من مظاهر الإسلاموفوبيا المحرضة على العنف والإساءة للأديان، ولا يمكن اعتبارها شكلًا من أشكال حرية التعبير مطلقًا.

وشددت على ضرورة وقف مثل هذه التصرفات والأفعال غير المسئولة، ووجوب احترام الرموز الدينية، والكف عن الأفعال والممارسات التي تؤجج الكراهية والتمييز.