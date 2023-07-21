"دفع حياته ثمن الحرية".. شاب حاول الهرب من الخطف فسقط جثة فى كرداسة

دفع شاب حياته ثمنًا لمحاولة فراره من قبضة بعض الأشخاص الذين احتجزوه داخل شقة بمنطقة كرداسة، حيث لقى أحد الأشخاص مصرعه إثر إلقاء نفسه من علو عقب احتجازه من قبل عدد من المتهمين.

وكشفت التحريات عن أنه جار ضبط المتهمين الذين احتجزوا المجني عليه بإحدى الشقق السكنية بعزبة العسيلي بدائرة مركز شرطة كرداسة، وإخطار النيابة التى تولت التحقيقات.

تلقي اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد علي عبدالرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب يفيد سقوط شخص من علو بعزبة العسيلي بكرداسة.

وعلى الفور انتقل اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية بالجيزة والعقيد محمد الصغير مفتش مباحث قطاع الغرب تبين العثور على جثة لذكر لا يحمل أوراقا تدل على هويته، وبمناقشة الشهود وحارس العقار أفادوا بأنه من غير قاطني العقار.

وبإجراء التحريات بقيادة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة تبين أن المتوفى احتجز من قبل عدد من الأشخاص داخل شقة بالعقار محل العثور علي جثته وأنه قام بإلقاء نفسه من الشرفة هربًا منهم، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى مبارك تحت تصرف النيابة العامة.

وتكثف الأجهزة الأمنية تحرياتها لسرعة ضبط المتهمين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.