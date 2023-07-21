مصر ترسل مساعدات إنسانية من جامعة الدول العربية للسودان (فيديو)

بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أرسلت مصر شحنات إنسانية مقدمة من جامعة الدول العربية للشعب السوداني الشقيق.

وأقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار بورسودان محملة بأطنان من الشحنات الإنسانية من الأدوية المنقذة للحياة، مقدمة من مجلس وزراء الصحة العرب بجامعة الدول العربية.

من جانبهم أعرب مسئولو الجانب السودانى عن تقديرهم للجهود العربية المبذولة للتغلب على الشدائد التى يواجهها الشعب السودانى الشقيق.

يأتى ذلك تأكيدًا لعمق روابط الأخوة والصداقة التى تجمع الشعوب العربية.