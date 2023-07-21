ads
الجمعة 21 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"الحياة" تنقل بثًا مباشرًا لأجواء العلمين الجديدة قبل انطلاق حفل تامر حسنى

قناة الحياة من مهرجان
قناة الحياة من مهرجان العلمين

قدمت قناة "الحياة"، بثًا مباشرًا لجمهورها من داخل الممشى السياحي بمدينة العلمين الجديدة، قبل انطلاق الحفل الغنائي الأول للمطرب تامر حسني ضمن فعاليات مهرجان العلمين "العالم علمين".

ونقلت قناة الحياة أجواء الجمهور وتوافدهم على بوابات حفل تامر حسني، المقرر أن ينطلق بعد قليل على خشبة مسرح العلمين أرينا وسط تجهيزات ضخمة وتشديدات أمنية مكثفة ويشهد الحفل إقبالًا جماهيريًا كبيرًا.

وفتحت البوابات لدخول الجمهور في الرابعة من مساء اليوم الجمعة، وتمت مراجعة البوابات الأربع المخصصة لدخول الجمهور، منعًا للتكدس أو الزحام.

ومن المتوقع أن يكون الحفل من أضخم حفلات المنطقة العربية وبداية لسلسلة من الحفلات الضخمة التي تقام في المكان نفسه.

قناة الحياة الحياة الممشى السياحي بمدينة العلمين الجديدة مدينة العلمين الجديدة العلمين الجديدة تامر حسني مهرجان العلمين العالم عالمين

الأكثر قراءة

"حسناء الواحات" تقتل شابين والمرور يرفع آثار الحادث فى أكتوبر

"دفع حياته ثمن الحرية".. شاب حاول الهرب من الخطف فسقط جثة فى كرداسة

الباز: حكومة مدبولى عبء على الرئيس والشعب بشكل واضح

خبير اقتصادى: 600 مليار جنيه تكلفة التوسع الأفقى بالأراضى الزراعية

تقارير دولية: تحسن أداء العملات الناشئة خلال تعاملات الأسبوع

عاشور الناجى.. مبادئ الأهلى بين حسام وإمام فى استطلاع «الدستور»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

طى الغضب «1-2»

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد أكثر توازنًا

ماجد حبته

كيسنجر فى الصين مجددًا

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

خالد حريب

معك يا وائل إحسان "مطرح مطروح"

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المصابين خلال اعتداء قوات الاحتلال على خيمة تضامنية بالقدس

فيلم «جولدا» يكشف «كواليس تل أبيب» فى حرب أكتوبر: أشرف مروان «ضلل إسرائيل»

بعد الاحتجاجات.. نتنياهو يتحدث عن "توافق" حول التعديلات القضائية