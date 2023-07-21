"الحياة" تنقل بثًا مباشرًا لأجواء العلمين الجديدة قبل انطلاق حفل تامر حسنى

قدمت قناة "الحياة"، بثًا مباشرًا لجمهورها من داخل الممشى السياحي بمدينة العلمين الجديدة، قبل انطلاق الحفل الغنائي الأول للمطرب تامر حسني ضمن فعاليات مهرجان العلمين "العالم علمين".

ونقلت قناة الحياة أجواء الجمهور وتوافدهم على بوابات حفل تامر حسني، المقرر أن ينطلق بعد قليل على خشبة مسرح العلمين أرينا وسط تجهيزات ضخمة وتشديدات أمنية مكثفة ويشهد الحفل إقبالًا جماهيريًا كبيرًا.

وفتحت البوابات لدخول الجمهور في الرابعة من مساء اليوم الجمعة، وتمت مراجعة البوابات الأربع المخصصة لدخول الجمهور، منعًا للتكدس أو الزحام.

ومن المتوقع أن يكون الحفل من أضخم حفلات المنطقة العربية وبداية لسلسلة من الحفلات الضخمة التي تقام في المكان نفسه.