الأرصاد: الموجة الحارة مستمرة حتى أغسطس

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بٌعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد متأثرة بموجة حارة بدأت منذ شهر يونيو ومستمرة حتى الآن، وتسجل العظمى بالقاهرة 36 درجة، لكن نشعر بها أعلى من ذلك بسبب ارتفاع نسب الرطوبة.

وأضافت شاكر في مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" مع الدكتور محمد الباز، اليوم الجمعة، أن الموجة الحرارية تأثيرها عال بسبب نسب الرطوبة المرتفعة.

ولفتت إلى أن درجة الحرارة مرتفعة في المساء أيضًا وتصل إلى 27 درجة مئوية، وتوالي تلك الارتفاعات من النهار وحتى الليل يُشعر الإنسان بالضيق، موضحة أن هذه السنة ليست الأولى التي نمر فيها بموجة حارة، لكن هذا العام هو الأطول لهذه الموجة.

وأشارت مدير مركز الاستشعار عن بُعد، إلى أن الموجة الحرارية يمكن أن تستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، وهناك تقارير من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بأننا نشهد ظاهرة "النينو" التي تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، وهي ظاهرة تأتي كل 7 سنوات، ولكننا لم نشهدها منذ فترة.