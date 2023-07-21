ads
الجمعة 21 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الخارجية السودانية: "نشكر الرئيس السيسى على جهوده الدائمة لدعم السودان"

الدعم الدائم للسودان
الدعم الدائم للسودان

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار بورسودان في السودان، محملة بأطنان من الشحنات الإنسانية من الأدوية المنقذة للحياة، مقدمة من مجلس وزراء الصحة العرب بجامعة الدول العربية. 

من جانبهم، أعرب مسئولون سودانيون عن تقديرهم للجهود العربية المبذولة للتغلب على الشدائد التي يواجها الشعب السوداني الشقيق، تأكيدًا على عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع الشعوب العربية.

وقال السفير علي الصادق، وزير الخارجية السوداني، إن مصر أرسلت طائرة محملة بـ33 طنا من الأدوية التي تبرعت بها الجامعة العربية والأمين العام.

وأضاف: "نحن ممتنون للحكومة المصرية، ونرسل الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تكرم بتوجيه الجهات المختصة في مصر لنقل هذه المعدات الطبية للسودان".

من جانبه قال أستاذ جمال النيل عبدالله، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية السودانية: "ممتنون علي إرسال هذه المساعدات للشعب السوادني في ظل هذه المحنة، كما نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي علي جهوده الدائمة في الوقوف مع السودان كبلد شقيق لمصر وجزء لا يتجزأ من أمنها القومي".

مواد متعلقة

خبير اقتصادى: 600 مليار جنيه تكلفة التوسع الأفقى بالأراضى الزراعية

الزراعة: المشروعات القومية ساهمت فى تخفيف تداعيات أزمة الغذاء العالمية

"أرخص المصايف".. "إكسترا نيوز" ترصد معدلات الإقبال على شواطئ الإسكندرية

مجلس الأمن يبحث تداعيات انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب

مراسلة "إكسترا نيوز": عروض طائرات "آر سى" زينت سماء مهرجان العلمين

خبير نشر: الصناعات الثقافية تمثل 7% من إجمالى الناتج القومى العالمى

بحر وغنا وألعاب.. منى الشاذلى: مهرجان العلمين 45 يومًا من المتعة على شواطئ ساحرة

خبير: النشر الإلكترونى تغلب على صعوبات التسعير والتوزيع

الأكثر قراءة

"حسناء الواحات" تقتل شابين والمرور يرفع آثار الحادث فى أكتوبر

تقارير دولية: تحسن أداء العملات الناشئة خلال تعاملات الأسبوع

"دفع حياته ثمن الحرية".. شاب حاول الهرب من الخطف فسقط جثة فى كرداسة

خبير اقتصادى: 600 مليار جنيه تكلفة التوسع الأفقى بالأراضى الزراعية

الباز: حكومة مدبولى عبء على الرئيس والشعب بشكل واضح

شوبير: لا مفاوضات بين الأهلى وبن شرقى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

طى الغضب «1-2»

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد أكثر توازنًا

ماجد حبته

كيسنجر فى الصين مجددًا

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

خالد حريب

معك يا وائل إحسان "مطرح مطروح"

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المصابين خلال اعتداء قوات الاحتلال على خيمة تضامنية بالقدس

فيلم «جولدا» يكشف «كواليس تل أبيب» فى حرب أكتوبر: أشرف مروان «ضلل إسرائيل»

بعد الاحتجاجات.. نتنياهو يتحدث عن "توافق" حول التعديلات القضائية