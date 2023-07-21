الخارجية السودانية: "نشكر الرئيس السيسى على جهوده الدائمة لدعم السودان"

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار بورسودان في السودان، محملة بأطنان من الشحنات الإنسانية من الأدوية المنقذة للحياة، مقدمة من مجلس وزراء الصحة العرب بجامعة الدول العربية.

من جانبهم، أعرب مسئولون سودانيون عن تقديرهم للجهود العربية المبذولة للتغلب على الشدائد التي يواجها الشعب السوداني الشقيق، تأكيدًا على عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع الشعوب العربية.

وقال السفير علي الصادق، وزير الخارجية السوداني، إن مصر أرسلت طائرة محملة بـ33 طنا من الأدوية التي تبرعت بها الجامعة العربية والأمين العام.

وأضاف: "نحن ممتنون للحكومة المصرية، ونرسل الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تكرم بتوجيه الجهات المختصة في مصر لنقل هذه المعدات الطبية للسودان".

من جانبه قال أستاذ جمال النيل عبدالله، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية السودانية: "ممتنون علي إرسال هذه المساعدات للشعب السوادني في ظل هذه المحنة، كما نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي علي جهوده الدائمة في الوقوف مع السودان كبلد شقيق لمصر وجزء لا يتجزأ من أمنها القومي".