ads
الجمعة 21 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

في ذكرى إنشائه الـ63.. تعرف على تاريخ تطوير محطات ماسبيرو

ماسبيرو
ماسبيرو

يحتفل المصريون في يوم 21 يوليو من كل عام بذكرى إنشاء مبنى الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو"، الذي كان ومازال منارة للعالم العربي بأكمله وعاصرت معه جميع الشعوب العربية العديد من الأحداث التي مر بها العالم العربي على مر التاريخ الحديث.

نقيب الإعلاميين: سيبقى مبنى ماسبيرو شاهدًا على التاريخ المصرى

ثلاثة وستون عام مرت على إنشاء ماسبيرو، فقد تم إطلاق شرارة البث التلفزيوني الأول في جمهورية مصر العربية في يوم 21 يوليو من عام 1960، تزامنا مع احتفالات الذكرى الثامنة لثورة يوليو 1952.

مر مبنى الإذاعة والتلفزيون بعدة مراحل تطويرية ليقدم للشعب المصري والشعوب العربية العديد من البرامج التلفزيونية التي كانت تعتبر بمثابة المفتاح الذي فتح لهم العديد من الأبواب الثقافية المتنوعة المحترمة، وقدم لهم نخبة متنوعة من المذيعين والمذيعات الذين كانوا على قدر كبير من الثقافة.

وفي هذا السياق يستعرض الدستور مراحل تطوير مبنى الإذاعة والتلفزيون ماسبيرو خلال الاحتفال بذكرى تأسيسه الـ63.

من دار اذاعة جبل المقطم حتى مبنى ماسبيرو:

في عام 1951 تم إطلاق بداية أول تجربة تليفزيونية فى جمهورية مصر العربية، بعدما قامت الشركة الفرنسية لصناعة الراديو والتليفزيون بإجراء أول تجربة للإرسال التليفزيوني من القاهرة، حتى تقوم بتصوير المهرجانات التي أقيمت بمناسبة زواج الملك فاروق من الملكة فريدة.

وقامت الشركة الفرنسية بتنظيم سهرة تلفزيونية كان يشاهدها يومها أعضاء نادي السيارات الذين وضعت أجهزة الاستقبال فيه لانه كان نادي الأثرياء.

وفي عام 1954 قام وزير الإرشاد القومي الفريق صلاح سالم بعرض إنشاء دار الإذاعة الجديدة، وإنشاء محطة تليفزيونية معها على الرئيس جمال عبد الناصر يبثون من فوق جبل المقطم، وبالفعل تم إنشاءهم.

وتم اخذ قرار تدشين مبنى الإذاعة والتلفزيون ماسبيرو عام 1955 ولكن الظروف السياسية التي كانت تمر بها مصر، أحالت بينه وبين إنشاءه وقتها، وبعدها بعام تم العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، مما تسبب فى تأخر انشاء المبنى حتى عام 1959.

وبدأت الحكومة المصرية عام 1959 بإنشاء مبنى للتليفزيون فى منطقة ماسبيرو على كورنيش النيل، لينطلق منها الإرسال عام 1960 وكانت الاستديوهات التليفزيونية تحت التجهيز والإعداد وبدأت التجربة الأولى في الانطلاق من مسرح قصر عابدين.

ثم وقعت الدولة المصرية عقد شراكة مع هيئة الإذاعة الأمريكية  لتزويد مصر بشبكة خاصة للتلفزيون، وتم الانتهاء من إنشاء مبنى الإذاعة والتلفزيون ماسبيرو في عام 1960.

إصدار مرسوم جديد لاتحاد الإذاعة والتلفزيون:

في عام 1970 أصدرت حكومة الرئيس أنور السادات أول قرار لها وهو إصدار مرسوم جديد لاتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، وتم إنشاء 4 قطاعات له هم: قطاع الإذاعة، قطاع التلفزيون، قطاع الهندسة الصوتية وقطاع التمويل وكان لكل قطاع رئيس خاص له.

وبعد قيام حرب 1973 تم إصدار قرار رئاسي جديد بتحويل  البث التلفزيونى ومرافق الإرسال إلى نظام الألوان بدل من نظام الأبيض والأسود وسمي نظام سيكام، وتم تغير البث التلفزيوني المصري من سيكام إلى بال بعد ذلك في عام 1992.

تطوير البث التلفزيوني من سيكام إلى بال:

شملت هذه المرحلة التوسع فى عدد القنوات، إذ بدأ التليفزيون المصرى في أضخم عملية لتجديد أجهزة الإرسال، و تم توصيل القناة الأولى والقناة الثانية إلى منطقة القنال حيث تم إنشاء محطة بث تليفزيوني لكل من القناتين على حدا فى كل محافظة من محافظات خط القنال السويس واسماعيلية وبورسعيد.

انطلاق القناة الثالثة والقناة الرابعة:

بدأ البث التليفزيوني للقناة الثالثة والقناة الرابعة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 1988، ليكونوا موجهين إلى مدن القاهرة الكبرى ومدن القنال.

انطلاق القناة الخامسة والقناة السادسة:

تم إطلاق للقناة الخامسة في عام 1990 التي كانت موجهة إلى مدينة الإسكندرية، وتم إطلاق القناة السادسة في عام 1994 التي كانت موجهة لمدن وسط الدلتا.

إطلاق القناة السابعة والقناة الثامنة:


تم إطلاق إرسال القناة السابعة في عام 1994 لتكون موجهة إلى محافظات شمال الصعيد بنى سويف والمنيا والفيوم وأسيوط، وتم إطلاق بث القناة الثامنة ومقرها أسوان في نفس العام لتكون موجهة إلى محافظات جنوب الصعيد سوهاج وقنا وأسوان والأقصر.

إطلاق القنوات الفضائية:

بدأ اطلاق بث القنوات الفضائية وقطاع النيل للقنوات المتخصصة  في عام 1990، فكانت القناة الفضائية المصرية الأولى أول قناة فضائية عربية حكومية تم إرسالها في 1990، وبدأ اطلاق بث قناة النيل الدولية في عام 1994.

وبدأ إطلاق بث القناة الفضائية المصرية الثانية كأول قناة عربية مشفرة ودخلت في عالم الإعلام المدفوع في عام 1996، ثم تم إنشاء قطاع النيل للقنوات المتخصصة الذي ضم العديد من القنوات الرياضية والأخبار والثقافية والمنوعات والطفل والتعليمية وقناة السينما وقناة كوميدية ثم تلاها بعد ذلك العديد من القنوات الفضائية التي تنطلق حتى اليوم.

قد يهمك أيضًا:

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

خبير اقتصادى: 600 مليار جنيه تكلفة التوسع الأفقى بالأراضى الزراعية

"المصريين الأحرار" يطالب بتنظيم زيارات للشباب لتفقد المشروعات بأسيوط

الإذاعة والتلفزيون البرامج التلفزيونية البث التلفزيوني التاريخ الحديث التاريخ الشعوب العربية القاهرة الملك فاروق الملكة فريدة ثورة يوليو 1952 جبل المقطم جمهورية مصر العربية

مواد متعلقة

في 10 خطوات.. قم بتسجيل حساب على بوابة مصر الرقمية

كيف يمكن تجنب النوبة القلبية الصامتة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة الشديدة؟

فى 4 خطوات.. طرق استغلال الأركان فى زوايا المنزل بشكل عصرى

مع استمرار موجة الحر الشديدة.. أبرز المعلومات عن الإجهاد الحرارى وخطورته

مع موجة الحرارة.. 5 نصائح للحفاظ على الشعر الملون

تجنّبها.. أطعمة تزيد من حرارة الجسم في ظل موجة الصيف

خبير عالمي يُقدم.. 4 نصائح لدمج الموضة في ملابسنا اليومية

في 7 نصائح.. كيف يمكن للوالدين دعم واكتشاف مواهب أطفالهم؟

الأكثر قراءة

"حسناء الواحات" تقتل شابين والمرور يرفع آثار الحادث فى أكتوبر

تقارير دولية: تحسن أداء العملات الناشئة خلال تعاملات الأسبوع

"دفع حياته ثمن الحرية".. شاب حاول الهرب من الخطف فسقط جثة فى كرداسة

خبير اقتصادى: 600 مليار جنيه تكلفة التوسع الأفقى بالأراضى الزراعية

الباز: حكومة مدبولى عبء على الرئيس والشعب بشكل واضح

شوبير: لا مفاوضات بين الأهلى وبن شرقى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

طى الغضب «1-2»

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد أكثر توازنًا

ماجد حبته

كيسنجر فى الصين مجددًا

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

خالد حريب

معك يا وائل إحسان "مطرح مطروح"

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المصابين خلال اعتداء قوات الاحتلال على خيمة تضامنية بالقدس

فيلم «جولدا» يكشف «كواليس تل أبيب» فى حرب أكتوبر: أشرف مروان «ضلل إسرائيل»

بعد الاحتجاجات.. نتنياهو يتحدث عن "توافق" حول التعديلات القضائية