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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادى: 600 مليار جنيه تكلفة التوسع الأفقى بالأراضى الزراعية

الأراضي الزراعية
الأراضي الزراعية

كشف الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، عن جهود الدولة في دعم الاقتصاد الزراعي في إطار الاتجاه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وقال “صيام” خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن التوسع الأفقي في الأراضي الزراعية كلف الدولة حوالي 600 مليار جنيه حتى الآن.

وأضاف الخبير الزراعي أن الدولة نفذت استراتيجية غير مسبوقة للنهوض بالقطاع الزراعي وشملت عدة محاور، منها التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة الذي يضم مشروع الدلتا الجديدة على مساحة 2.2 مليون فدان وإحياء مشروع توشكى وتفعيله من جديد على مساحة 550 ألف فدان وشرق العوينات حوالي 200 ألف فدان وسيناء حوالي 450 ألف فدان.

وأشار إلى أن الدولة المصرية رصدت حوالي 900 مليار جنيه، لخطة تستمر على مدار 20 عامًا من 2017 حتى 2037 لتأمين المياه سواء عن طريق تحلية مياه البحر ومحطات معالجة مياه الصرف الزراعي وغيره.

ولفت إلى أن محطات تحلية مياه البحر من المقدر أن توفر في 2037 حوالي 5 مليارات متر مكعب من المياه صالحة للاستخدام المنزلي والصناعي.

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