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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المصريين الأحرار" يطالب بتنظيم زيارات للشباب لتفقد المشروعات بأسيوط

جانب من الحدث
جانب من الحدث

طالب حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، بضرورة تنظيم العديد من الزيارات للشباب بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وكافة الجهات المختصة لزيارة الشباب والبراعم للمشروعات القومية المصرية.

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وخلال لقاء محافظ أسيوط اللواء عصام سعد مع شباب المحافظة في الجلسة الحوارية  تحت عنوان "الجمهورية الجديدة- حياة كريمة" الذى تنظمه مديرية الشباب والرياضة، طالب محمد أبوعين، أمين شباب حزب المصريين الأحرار بقطاع جنوب الصعيد، بتنظيم رحلات لشباب المحافظة من جميع مراكز الشباب بقرى ومراكز أسيوط لزيارات المشروعات القومية ومشروعات مبادرة حياة كريمة التى تمت برعاية الرئيس السيسي.

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وقال أبوعين، إن الدولة المصرية تجاوزت كافة التحديات وحققت العديد من الإنجازات ومن بينها المشروعات التي تمت فى جميع قرى أسيوط من محطات معالجة الصرف الصحي وتوصيل المياه والصرف الصحي ورصف الطرق والكباري وتبطين الترع وإنشاء عمارات الإسكان الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية وإنشاء مجمع خدمات حكومية لضم كل المصالح الحكومية به.

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واستجاب اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وقدم شكره على هذا المقترح، ووجه الدكتور علاء جاد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، بتنفيذ ذلك لجميع الشباب فى كل أنحاء المحافظة لكى نوضح للشباب ما تم فى إنجازات عديدة فى عهد الرئيس السيسي.

وأعرب أمين شباب المصريين الأحرار بقطاع جنوب الصعيد، عن بالغ الشكر والتقدير لجهود المحافظ لخدمة الدولة وشباب وأهالي أسيوط.

المصريين الأحرا عصام خليل الجهات المختصة محافظ أسيوط الجمهورية الجديدة حياة كريمه المصالح الحكومية

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