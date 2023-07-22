مواقيت الصلاة فى مصر اليوم السبت 22-7-2023 بالمحافظات

ننشر مواقيت الصلاة في مصر اليوم السبت 22-7-2023 في كافة محافظات الجمهورية، وفقًا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية، والتي تختص برصد توقيت الصلوات الخمس في كافة أنحاء الجمهورية، وتعتمد وزارة الأوقاف المصرية بياناتها في تحديد مواعيد رفع الأذان وإقامة الصلاة في المحافظات.



مواقيت الصلاة في مصر اليوم السبت 22-7-2023 في المحافظات



تحظى مواقيت الصلاة في مصر اليوم السبت 22-7-2023 في المحافظات على نسب بحث عالية عبر المنصات الإلكترونية خاصة في ساعات السحر لرغبة الملايين في ضبط مواعيد الفرائض الخمس حيث تعتمد كافة المساجد التابعة لوزارة الأوقاف بيانات هيئة المساحة وإليكم التوقيتات بالتفصيل:

الصلاة في محافظة القاهرة

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 4:25 فجرا.

موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 1:00 ظهرا.

موعد صلاة العصر في تمام الساعة 4:37 عصرا.

موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 7:54 مساءا.

موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 9:23 مساءا.

الصلاة في محافظة بورسعيد

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 4:18 فجرا.

موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:57 ظهرا.

موعد صلاة العصر في تمام الساعة 4:36 عصرا.

موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 7:54 مساءا.

موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 9:25 مساءا.



الصلاة في محافظة شمال سيناء

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 4:15 فجرا.

موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:52 ظهرا.

موعد صلاة العصر في تمام الساعة 4:29 عصرا.

موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 7:46 مساءا.

موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 9:16 مساءا.

الصلاة في محافظة مرسى مطروح

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 4:37 فجرا.

موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 1:17 ظهرا.

موعد صلاة العصر في تمام الساعة 4:57 عصرا.

موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 8:14 مساءا.

موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 9:46 مساءا.

الصلاة في محافظة الغربية

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 4:23 فجرا.

موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 1:02 ظهرا.

موعد صلاة العصر في تمام الساعة 4:41 عصرا.

موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 7:58 مساءا.

موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 9:29 مساءا.

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