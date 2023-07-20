فاروق فلوكس: ابنى أحمد كان معموله سحر ودلوقتى بقى كويس ومواظب على الصلاة

تحدث الفنان فاروق فلوكس عن نجله أحمد فلوكس، وقال خلال لقائه ببرنامج القاهرة اليوم مع الإعلامية نانسي مجدي المذاع عبر قناة اليوم عن حقيقة تعرض أحمد للسحر: "هو ركِز دلوقتي وعايش مع زوجته أم ابنه ومبيفكرش في حاجة تانية وده اللي استقر عليه الأمر وأنا سعيد بيه كده".

وعند سؤاله عن أحد الأعمال السحرية لنجله الفنان أحمد فلوكس من إحدى زوجاته السابقة قال: "قد يكون.. أنا معرفش، إنتي بتسأليني عن حاجة أنا معرفهاش، يعني هو مثلًا أعرف فلانة الفلانية عملت له سحر أنا هعرف منين أنا حتى كأب عادي هعرف منين".

وأضاف: "أنا عرفت ده بعدين وهو الحمدلله تخلص منها ومن الحاجات اللي كان بيشعر بها وابتدى يفوق دلوقتي وأهم حاجة عندي إنه بيصلي الوقت بوقته وبيقرأ القرآن بتفسيره".