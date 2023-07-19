ads
الأربعاء 19 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

ردًا على التشكيك فى موعد الفجر.. الإفتاء توضح حكم اتباع تقويم هيئة المساحة فى أوقات الصلاة

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد لها يطلب حكم اتباع التقويم الذي تصدره هيئة المساحة المصرية في أوقات الصلوات.

وقالت دار الإفتاء في منشور نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، إنه يجب اتباع التقويم الذي تصدره هيئة المساحة المصرية في تحديد أوقات الصلوات؛ لأنه تقويم صحيح ثابِتٌ بإقرارِ المُتخصِّصين. 

وأضافت دار الإفتاء المصرية أن لا يجوز بحالٍ تجاهل العمل بهذه الأوقات المحددة من قِبل أهل الاختصاص؛ لأنها تحدد أوقات العبادات، وتُبنَى عليها أحكامها، ويجب نبذ الآراء التي تفرق صفوف الأمة، ولم تُبنَ على علمٍ أو أصلٍ صحيح.

جاء ذلك ردًا على دعاوى التشكيك في موعد الفجر، حيث أوضحت أن توقيت الفجر الصادق المعمول به حاليًّا في مصر (وهو عند زاوية انخفاض الشمس تحت الأفق الشرقي بمقدار 19.5°) هو التوقيت الصحيح قطعًا، ولا اعتبار بغير ذلك.

الأكثر قراءة

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 فى الأسواق المصرية

لو رايح تصيف.. اعرف درجة الحرارة فى المدن الساحلية اليوم

محمود فؤاد يوضح جهود التحالف الوطنى فى دعم الفئات الأكثر احتياجًا

متخصصون بمعرض زايد: فضول الأطفال أمر صحى ودليل على النمو العقلى

رئيس "صناع الخير": المجتمع المدنى يجب أن يتجه إلى البحث العلمى وإنشاء الجامعات الأهلية

ما هى أوجه التشابه بين ثورة 23 يوليو و30 يونيو؟.. إسلام عفيفى يُجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

أحمد الصغير

سيناء.. ومحاولات النصب الجديدة

وائل لطفي

هل تنافس العلمين دبى والرياض؟

ماجد حبته

العالم عند درجة الغليان!

جلال حمام

مصر تعلق آمالًا كبيرة على مستقبل سيناء

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال ينصب حاجزًا عسكريًا على مدخل بلدة دير بلوط

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال

هيئة الأسرى الفلسطينية: الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 11 شهيدًا من الأسرى