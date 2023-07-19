ردًا على التشكيك فى موعد الفجر.. الإفتاء توضح حكم اتباع تقويم هيئة المساحة فى أوقات الصلاة

ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد لها يطلب حكم اتباع التقويم الذي تصدره هيئة المساحة المصرية في أوقات الصلوات.

وقالت دار الإفتاء في منشور نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، إنه يجب اتباع التقويم الذي تصدره هيئة المساحة المصرية في تحديد أوقات الصلوات؛ لأنه تقويم صحيح ثابِتٌ بإقرارِ المُتخصِّصين.

وأضافت دار الإفتاء المصرية أن لا يجوز بحالٍ تجاهل العمل بهذه الأوقات المحددة من قِبل أهل الاختصاص؛ لأنها تحدد أوقات العبادات، وتُبنَى عليها أحكامها، ويجب نبذ الآراء التي تفرق صفوف الأمة، ولم تُبنَ على علمٍ أو أصلٍ صحيح.

جاء ذلك ردًا على دعاوى التشكيك في موعد الفجر، حيث أوضحت أن توقيت الفجر الصادق المعمول به حاليًّا في مصر (وهو عند زاوية انخفاض الشمس تحت الأفق الشرقي بمقدار 19.5°) هو التوقيت الصحيح قطعًا، ولا اعتبار بغير ذلك.