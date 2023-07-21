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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الجمعة 21-7-2023

الصلاة
الصلاة

الصلاة هي عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام، لذا يهتم المسلمون بأداء الفروض الخمس من الصلوات في مواقيتها المحددة، والتي تختلف من محافظة لأخرى وتعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 21-7-2023. 

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الخميس 20-7-2023

 

مواقيت الصلاة في القاهرة 

المدينةالتاريخالفجرشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
القـاهـرة2023-07-204:25 ص6:6 ص1:1 م4:38 م7:56 م9:25 م

 

 

ما هى الحكمة من اعتبار أول المحرم بداية العام الهجرى؟.. «الإفتاء» تجيب

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مواقيت الصلاة في الإسكندرية 

المدينةالتاريخالفجرشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
الأسكندرية2023-07-204:25 ص6:9 ص1:6 م4:46 م8:3 م9:35 م

 

 

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ردًا على التشكيك فى موعد الفجر.. الإفتاء توضح حكم اتباع تقويم هيئة المساحة فى أوقات الصلاة

مواقيت الصلاة في المحافظات 

بورسعيـد2023-07-204:16 ص6:0 ص12:57 م4:36 م7:54 م9:26 م
السـويس2023-07-204:20 ص6:2 ص12:56 م4:33 م7:50 م9:20 م
العريـش2023-07-204:11 ص5:54 ص12:51 م4:30 م7:48 م9:19 م
الطـــور2023-07-204:22 ص6:1 ص12:52 م4:24 م7:43 م9:10 م
دمنـهـور2023-07-204:24 ص6:8 ص1:4 م4:43 م8:1 م9:32 م
إدفو2023-07-204:36 ص6:11 ص12:55 م4:20 م7:39 م9:3 م
إسنا2023-07-204:36 ص6:11 ص12:56 م4:22 م7:41 م9:5 م
الأقصر2023-07-204:35 ص6:10 ص12:56 م4:22 م7:41 م9:6 م
القاهرة الجديدة2023-07-204:25 ص6:6 ص1:1 م4:37 م7:55 م9:25 م
توشكى2023-07-204:49 ص6:20 ص1:1 م4:20 م7:41 م9:2 م
الدلنجات2023-07-204:25 ص6:8 ص1:4 م4:42 م8:0 م9:31 م
كاترين2023-07-204:20 ص5:59 ص12:51 م4:24 م7:42 م9:10 م
السادات2023-07-204:27 ص6:9 ص1:4 م4:42 م7:59 م9:30 م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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الإفتاء: علموا أطفالكم الرياضات النافعة.. خدمة للدين والمجتمع

الصلاة مواقيت الصلاة الفجر العشاء المغرب العصر

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