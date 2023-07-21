تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الجمعة 21-7-2023

الصلاة هي عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام، لذا يهتم المسلمون بأداء الفروض الخمس من الصلوات في مواقيتها المحددة، والتي تختلف من محافظة لأخرى وتعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 21-7-2023.

مواقيت الصلاة في القاهرة

المدينة التاريخ الفجر شروق الظهر العصر المغرب العشاء القـاهـرة 2023-07-20 4:25 ص 6:6 ص 1:1 م 4:38 م 7:56 م 9:25 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

المدينة التاريخ الفجر شروق الظهر العصر المغرب العشاء الأسكندرية 2023-07-20 4:25 ص 6:9 ص 1:6 م 4:46 م 8:3 م 9:35 م

مواقيت الصلاة في المحافظات