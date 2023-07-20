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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الإفتاء: علموا أطفالكم الرياضات النافعة.. خدمة للدين والمجتمع

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

قالت دار الإفتاء المصرية إن الشريعة الإسلامية حثت على تأديب الأطفال وتعليمهم الرياضات النافعة والأنشطة المهمَّة التي تظهر ميولهم الفكرية وتكشف عن مكنوناتهم العاطفية والاجتماعية. 

وأوضحت الإفتاء المصرية، في منشور عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، أن ممارسة الأطفال للرياضة تؤسِّس للنشاط البدني عند الطفل، فيستطيع أن يقوم بدور إيجابي في خدمة دينه ومجتمعه. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلَّم، قال: «عَلِّمُوا أَبْنَاءَكُمُ السِّبَاحَةَ وَالرَّمْيَ..." الحديث. (رواه البيهقي في "شعب الإيمان").

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