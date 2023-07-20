مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الخميس 20-7-2023

يهتم المسلمون بمتابعة مواقيت الصلاة والتي تتغير بصورة شبه يومية مع تغير طول الليل والنهار، ويسعى المسلمون لمتابعة مواقيتها للالتزام بأداء الصلوات الخمس في مواقيتها المحددة، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الخميس 20-7-2023

مواقيت الصلاة في القاهرة والإسكندرية

المدينة التاريخ الفجر شروق الظهر العصر المغرب العشاء القـاهـرة 2023-07-19 4:24 ص 6:6 ص 1:1 م 4:38 م 7:56 م 9:26 م الإسكندرية 2023-07-19 4:25 ص 6:9 ص 1:6 م 4:45 م 8:4 م 9:36 م

مواقيت الصلاة في المحافظات