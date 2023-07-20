مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الخميس 20-7-2023
يهتم المسلمون بمتابعة مواقيت الصلاة والتي تتغير بصورة شبه يومية مع تغير طول الليل والنهار، ويسعى المسلمون لمتابعة مواقيتها للالتزام بأداء الصلوات الخمس في مواقيتها المحددة، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الخميس 20-7-2023
مواقيت الصلاة في القاهرة والإسكندرية
|المدينة
|التاريخ
|الفجر
|شروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|القـاهـرة
|2023-07-19
|4:24 ص
|6:6 ص
|1:1 م
|4:38 م
|7:56 م
|9:26 م
|الإسكندرية
|2023-07-19
|4:25 ص
|6:9 ص
|1:6 م
|4:45 م
|8:4 م
|9:36 م
مواقيت الصلاة في المحافظات
|المنصورة
|2023-07-19
|4:20 ص
|6:3 ص
|1:1 م
|4:39 م
|7:58 م
|9:29 م
|الزقـازيق
|2023-07-19
|4:21 ص
|6:4 ص
|1:0 م
|4:38 م
|7:56 م
|9:27 م
|أسيــوط
|2023-07-19
|4:35 ص
|6:12 ص
|1:2 م
|4:31 م
|7:51 م
|9:17 م
|سـوهاج
|2023-07-19
|4:35 ص
|6:11 ص
|1:0 م
|4:28 م
|7:47 م
|9:13 م
|بنى سويف
|2023-07-19
|4:28 ص
|6:9 ص
|1:2 م
|4:36 م
|7:55 م
|9:24 م
|المنـيـا
|2023-07-19
|4:33 ص
|6:12 ص
|1:3 م
|4:35 م
|7:54 م
|9:21 م
|قـــنا
|2023-07-19
|4:32 ص
|6:8 ص
|12:55 م
|4:23 م
|7:43 م
|9:7 م
|أســوان
|2023-07-19
|4:38 ص
|6:12 ص
|12:55 م
|4:16 م
|7:37 م
|9:0 م
|مطـروح
|2023-07-19
|4:35 ص
|6:19 ص
|1:17 م
|4:57 م
|8:15 م
|9:47 م
|الغردقـة
|2023-07-19
|4:24 ص
|6:2 ص
|12:51 م
|4:21 م
|7:40 م
|9:6 م