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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الخميس 20-7-2023

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يهتم المسلمون بمتابعة مواقيت الصلاة والتي تتغير بصورة شبه يومية مع تغير طول الليل والنهار، ويسعى المسلمون لمتابعة مواقيتها للالتزام بأداء الصلوات الخمس في مواقيتها المحددة، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الخميس 20-7-2023

مواقيت الصلاة في القاهرة والإسكندرية 

المدينةالتاريخالفجرشروقالظهرالعصر المغرب العشاء
القـاهـرة2023-07-194:24 ص6:6 ص1:1 م4:38 م7:56 م9:26 م
الإسكندرية2023-07-194:25 ص6:9 ص1:6 م4:45 م8:4 م9:36 م

 

 

 

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مواقيت الصلاة في المحافظات 

المنصورة2023-07-194:20 ص6:3 ص1:1 م4:39 م7:58 م9:29 م
الزقـازيق2023-07-194:21 ص6:4 ص1:0 م4:38 م7:56 م9:27 م
أسيــوط2023-07-194:35 ص6:12 ص1:2 م4:31 م7:51 م9:17 م
سـوهاج2023-07-194:35 ص6:11 ص1:0 م4:28 م7:47 م9:13 م
بنى سويف2023-07-194:28 ص6:9 ص1:2 م4:36 م7:55 م9:24 م
المنـيـا2023-07-194:33 ص6:12 ص1:3 م4:35 م7:54 م9:21 م
قـــنا2023-07-194:32 ص6:8 ص12:55 م4:23 م7:43 م9:7 م
أســوان2023-07-194:38 ص6:12 ص12:55 م4:16 م7:37 م9:0 م
مطـروح2023-07-194:35 ص6:19 ص1:17 م4:57 م8:15 م9:47 م
الغردقـة2023-07-194:24 ص6:2 ص12:51 م4:21 م7:40 م9:6 م

 

 

 

 

 

 

 

 

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الإفتاء: الأربعاء غرة شهر المحرم لعام 1445 هجريًا وبداية العام الجديد

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