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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حالة الطقس اليوم السبت 22-7-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس
حالة الطقس

تحظى حالة الطقس اليوم السبت 22-7-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة في المحافظات على نسب عالية من المشاهدات عبر المنصات الإلكترونية، وذلك لمتابعة الملايين من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية للأحوال الجوية في ظل ارتفاع درجات الحرارة، خلال شهور فصل الصيف والذي بدأ شهر يونيو الماضي.

 

حالة الطقس اليوم السبت 22-7-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

كشفت الهيئة القومية للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت 22-7-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة من خلال بيانها الرسمي الذي تعلنه عبر حسابها الرسمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوميا والذي أكد استمرار ارتفاع درجات الحرارة ليسود طقس معتدل الحرارة في الساعات الأولى من الصباح وطقس شديد الحرارة في ساعات الذروة وطقس لطيف في الساعات الأولى من الليل وذلك في محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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كما تتوقع الأرصاد أن يكون هناك نشاط في حركة الرياح في بعض أنحاء الجمهورية، مع استمرار نسبة الرطوبة وشبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن قناة السويس وذلك على فترات متقطعة.

وأوضح خبراء الأرصاد، أن حالة البحر المتوسط والأحمر ستكون خلال الساعات القادمة من خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج نحو متر إلى متر ونصف مع حركة رياح شمالية غربية.

نشرة درجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات القادمة

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 39 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القليوبية العظمى 37 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة البحيرة العظمى 35 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة كفر الشيخ العظمى 37 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 38 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة شبين الكوم العظمى 37 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الغربية العظمى 37 والصغرى 26 درجة مئوية.

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درجة الحرارة المتوقعة في محافظة دمياط العظمى 34 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد العظمى 35 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسماعيلية العظمى 39 والصغرى 26 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مطروح العظمى 31 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة قنا العظمى 43 والصغرى 28 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسوان العظمى 44 والصغرى 29 درجة مئوية.

 

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